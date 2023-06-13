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РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans - РИА Новости, 13.06.2023
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16:08 13.06.2023 (обновлено: 22:10 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/utechka-1877828496.html
РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans
РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans - РИА Новости, 13.06.2023
РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans
Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании Gloria Jeans, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:08
2023-06-13T22:10
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании Gloria Jeans, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В прошлый вторник ритейлер на просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы данные трех миллионов клиентов утекли в сеть, сообщил РИА Новости, что проводит внутреннюю проверку с целью определить - принадлежат ли попавшие в открытый доступ данные покупателям сети. Позже ритейлер также сообщил, что уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ. &quot;Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании &quot;Глория Джинс&quot;. Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством&quot;, - говорится в сообщении.Ведомство отметило, что участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство - "часть гибридной войны, которая ведётся против России". "Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам", - добавили в Роскомнадзоре.
https://ria.ru/20230602/utechka-1875852866.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans

РКН проверит информацию о возможной утечке данных трех миллионов клиентов Gloria Jeans

© Пресс-служба Gloria JeansМагазин Gloria Jeans
Магазин Gloria Jeans
© Пресс-служба Gloria Jeans
Магазин Gloria Jeans. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании Gloria Jeans, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В прошлый вторник ритейлер на просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы данные трех миллионов клиентов утекли в сеть, сообщил РИА Новости, что проводит внутреннюю проверку с целью определить - принадлежат ли попавшие в открытый доступ данные покупателям сети. Позже ритейлер также сообщил, что уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ.
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«

"Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Глория Джинс". Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство - "часть гибридной войны, которая ведётся против России".
«
"Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам", - добавили в Роскомнадзоре.
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