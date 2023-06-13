https://ria.ru/20230613/utechka-1877828496.html

РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans

РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans - РИА Новости, 13.06.2023

РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов Gloria Jeans

Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании Gloria Jeans, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:08

2023-06-13T16:08

2023-06-13T22:10

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании Gloria Jeans, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В прошлый вторник ритейлер на просьбу прокомментировать информацию о том, что якобы данные трех миллионов клиентов утекли в сеть, сообщил РИА Новости, что проводит внутреннюю проверку с целью определить - принадлежат ли попавшие в открытый доступ данные покупателям сети. Позже ритейлер также сообщил, что уведомил Роскомнадзор об утечке данных более 3 миллионов своих пользователей, по предварительным данным, часть была похищена во время проведения технических работ. "Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Глория Джинс". Оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в сроки, установленные законодательством", - говорится в сообщении.Ведомство отметило, что участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство - "часть гибридной войны, которая ведётся против России". "Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам", - добавили в Роскомнадзоре.

https://ria.ru/20230602/utechka-1875852866.html

https://ria.ru/20230528/utechka-1874613829.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия