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В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877915807.html
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано - РИА Новости, 13.06.2023
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано
Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, но сейчас пока рано РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:32
2023-06-13T23:32
специальная военная операция на украине
украина
андрей картаполов
госдума рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, но сейчас пока рано говорить, как ее создавать, и кто ее будет контролировать, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать. "Санитарная зона — это зона, где не размещаются средства огневого поражения, которые могут доставать до территории Российской Федерации… Дальше надо будет думать о том, как ее создавать, кто ее будет контролировать… Это детали, которые пока рано обсуждать", — сказал Картаполов.
https://ria.ru/20230324/zona-1860262587.html
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украина, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано

Депутат Картаполов считает, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, но сейчас пока рано говорить, как ее создавать, и кто ее будет контролировать, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.
"Санитарная зона — это зона, где не размещаются средства огневого поражения, которые могут доставать до территории Российской Федерации… Дальше надо будет думать о том, как ее создавать, кто ее будет контролировать… Это детали, которые пока рано обсуждать", — сказал Картаполов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей КартаполовГосдума РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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