https://ria.ru/20230613/ukraina-1877915807.html
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано - РИА Новости, 13.06.2023
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано
Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, но сейчас пока рано РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:32
2023-06-13T23:32
2023-06-13T23:32
специальная военная операция на украине
украина
андрей картаполов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, но сейчас пока рано говорить, как ее создавать, и кто ее будет контролировать, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать. "Санитарная зона — это зона, где не размещаются средства огневого поражения, которые могут доставать до территории Российской Федерации… Дальше надо будет думать о том, как ее создавать, кто ее будет контролировать… Это детали, которые пока рано обсуждать", — сказал Картаполов.
https://ria.ru/20230324/zona-1860262587.html
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украина, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия
В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано
Депутат Картаполов считает, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано