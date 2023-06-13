https://ria.ru/20230613/ukraina-1877915807.html

В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано

В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано - РИА Новости, 13.06.2023

В ГД считают, что говорить о деталях "санитарной зоны" на Украине пока рано

Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, но сейчас пока рано РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T23:32

2023-06-13T23:32

2023-06-13T23:32

специальная военная операция на украине

украина

андрей картаполов

госдума рф

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, но сейчас пока рано говорить, как ее создавать, и кто ее будет контролировать, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если прилеты с Украины на территорию РФ продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории Украины санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать. "Санитарная зона — это зона, где не размещаются средства огневого поражения, которые могут доставать до территории Российской Федерации… Дальше надо будет думать о том, как ее создавать, кто ее будет контролировать… Это детали, которые пока рано обсуждать", — сказал Картаполов.

https://ria.ru/20230324/zona-1860262587.html

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украина, андрей картаполов, госдума рф, владимир путин, россия