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Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877888032.html
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве - РИА Новости, 13.06.2023
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве
Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:56
2023-06-13T18:56
специальная военная операция на украине
политика
украина
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
https://ria.ru/20230613/putin-1877847474.html
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политика, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве

Путин: если кто-то хочет жить в независимой Украине, ради бога, но не надо создавать угроз

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Происходящее на Украине никогда не устроит Россию, заявил Путин
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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