https://ria.ru/20230613/ukraina-1877888032.html

Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве

Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве - РИА Новости, 13.06.2023

Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве

Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:56

2023-06-13T18:56

2023-06-13T18:56

специальная военная операция на украине

политика

украина

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".

https://ria.ru/20230613/putin-1877847474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр