https://ria.ru/20230613/ukraina-1877888032.html
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве - РИА Новости, 13.06.2023
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве
Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:56
2023-06-13T18:56
2023-06-13T18:56
специальная военная операция на украине
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владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
https://ria.ru/20230613/putin-1877847474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Украина, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин обратился к украинцам, желающим жить в независимом государстве
Путин: если кто-то хочет жить в независимой Украине, ради бога, но не надо создавать угроз
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если кто-то на Украине хочет чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве, "да ради бога, но не создавайте России угроз", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве - да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться. Но тогда не создавайте угроз для нас", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
Происходящее на Украине никогда не устроит Россию, заявил Путин