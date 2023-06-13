https://ria.ru/20230613/ukraina-1877883319.html

Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной

Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной - РИА Новости, 13.06.2023

Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной

Никому бы не пришло в голову начать конфликт с Украиной, если бы были нормальные, человеческие отношения, даже не нужно никакого союзного государства, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:44

2023-06-13T18:44

2023-06-13T18:44

владимир путин

украина

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Никому бы не пришло в голову начать конфликт с Украиной, если бы были нормальные, человеческие отношения, даже не нужно никакого союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Даже в голову бы никому не приходило начать конфликт с Украиной, если бы у нас были нормальные, человеческие отношения. Даже не нужно никакого союзного государства", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами. "Сколько мы спорили с той же Белоруссией, с Лукашенко спорили по очень многим вопросам. И ругались подчас. Понятно, потому что президент страны, в данном случае Белоруссии, защищает свои интересы как он считает нужным, последовательно, жестко. У нас споры были. Но разве кому-то в голову приходило начать какой-то конфликт с Белоруссией?" – отметил президент.

https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, россия