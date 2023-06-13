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Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной - РИА Новости, 13.06.2023
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18:44 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877883319.html
Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной
Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной
Никому бы не пришло в голову начать конфликт с Украиной, если бы были нормальные, человеческие отношения, даже не нужно никакого союзного государства, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:44
2023-06-13T18:44
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Никому бы не пришло в голову начать конфликт с Украиной, если бы были нормальные, человеческие отношения, даже не нужно никакого союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Даже в голову бы никому не приходило начать конфликт с Украиной, если бы у нас были нормальные, человеческие отношения. Даже не нужно никакого союзного государства", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами. "Сколько мы спорили с той же Белоруссией, с Лукашенко спорили по очень многим вопросам. И ругались подчас. Понятно, потому что президент страны, в данном случае Белоруссии, защищает свои интересы как он считает нужным, последовательно, жестко. У нас споры были. Но разве кому-то в голову приходило начать какой-то конфликт с Белоруссией?" – отметил президент.
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владимир путин, украина, россия
Владимир Путин, Украина, Россия
Путин высказался о причинах начала конфликта с Украиной

Путин: никому не пришло бы в голову начать конфликт с Украиной при нормальных отношениях

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Никому бы не пришло в голову начать конфликт с Украиной, если бы были нормальные, человеческие отношения, даже не нужно никакого союзного государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Даже в голову бы никому не приходило начать конфликт с Украиной, если бы у нас были нормальные, человеческие отношения. Даже не нужно никакого союзного государства", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
"Сколько мы спорили с той же Белоруссией, с Лукашенко спорили по очень многим вопросам. И ругались подчас. Понятно, потому что президент страны, в данном случае Белоруссии, защищает свои интересы как он считает нужным, последовательно, жестко. У нас споры были. Но разве кому-то в голову приходило начать какой-то конфликт с Белоруссией?" – отметил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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