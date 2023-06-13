https://ria.ru/20230613/ukraina-1877846309.html

Путин заявил об атаке Украины по нескольким направлениям

Путин заявил об атаке Украины по нескольким направлениям - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил об атаке Украины по нескольким направлениям

Атака Украины по нескольким направлениям идет прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:58

2023-06-13T16:58

2023-06-13T17:36

украина

россия

владимир путин

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Атака Украины по нескольким направлениям идет прямо сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом, конечно, это крупномасштабное наступление. На Времевском выступе начали, на шахтерском направлении и на запорожском. Оно начато именно с использованием стратегических резервов и продолжается вот прямо сейчас, вот прямо сейчас, когда мы с вами здесь собрались обсуждать, идет бой по нескольким направлениям", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он добавил, что ни на одном из участков противник "успеха не имел".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что контрнаступление украинских войск началось, о чем говорит использование Киевом стратегических резервов. Он также отметил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, заявил президент РФ. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что Киев в ходе продолжающихся безуспешных попыток наступления на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях потерял еще более 360 военных.

https://ria.ru/20230613/granitsa-1877852274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, владимир путин, безопасность