https://ria.ru/20230613/ukraina-1877845196.html

Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины

Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины - РИА Новости, 13.06.2023

Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины

Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:55

2023-06-13T16:55

2023-06-13T17:16

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

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безопасность

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин в понедельник."ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230608/ukraina-1877028390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр