https://ria.ru/20230613/ukraina-1877845196.html
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины - РИА Новости, 13.06.2023
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины
Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:55
2023-06-13T16:55
2023-06-13T17:16
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877273636_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_bcfc9d824c615ec1de826b7cfe769a4e.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин в понедельник."ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1877028390.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877273636_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_66d7c0bd4886a31244e6933ef4c52282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины
Путин заявил, что Украина давно ничего не производит и ее ОПК скоро совсем исчезнет
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
"ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
В Киеве обвинили концерн в обеспечении российского ВПК