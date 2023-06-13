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Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 13.06.2023 (обновлено: 17:16 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877845196.html
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины - РИА Новости, 13.06.2023
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины
Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:55
2023-06-13T17:16
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин в понедельник."ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230608/ukraina-1877028390.html
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украина, владимир путин, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин анонсировал скорое прекращение существования ОПК Украины

Путин заявил, что Украина давно ничего не производит и ее ОПК скоро совсем исчезнет

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Украины скоро вообще перестанет существовать, они ничего не производят, "им все привозят", заявил президент России Владимир Путин в понедельник.
"ОПК скоро вообще перестанет существовать украинский. Что они производят? Боеприпасы им привозят, технику привозят, орудия привозят, все привозят. Так долго не проживешь, не протянешь. Так что вопрос, связанный с демилитаризацией, стоит в очень практическом плане", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссияБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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