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В Киеве назвали конфликт на Украине возможностью Европы перевооружиться - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877832830.html
В Киеве назвали конфликт на Украине возможностью Европы перевооружиться
В Киеве назвали конфликт на Украине возможностью Европы перевооружиться - РИА Новости, 13.06.2023
В Киеве назвали конфликт на Украине возможностью Европы перевооружиться
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем аккаунте в Twitter, что конфликт на Украине стал "отличной возможностью" для европейских РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:21
2023-06-13T16:21
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
украина
вооруженные силы украины
михаил подоляк
россия
нато
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем аккаунте в Twitter, что конфликт на Украине стал "отличной возможностью" для европейских стран перевооружиться, и призвал отдать Украине старое вооружение из своих запасов. По его словам, конфликт на Украине стал "отличной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться: отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров". "Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, которая покрыта пылью и не планируется к использованию… Зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя?" - написал Подоляк. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230610/serbiya-1877047738.html
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в мире, евросоюз, украина, вооруженные силы украины, михаил подоляк, россия, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Украина, Вооруженные силы Украины, Михаил Подоляк, Россия, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве назвали конфликт на Украине возможностью Европы перевооружиться

Подоляк считает, что конфликт на Украине стал для Европы возможностью перевооружиться

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своем аккаунте в Twitter, что конфликт на Украине стал "отличной возможностью" для европейских стран перевооружиться, и призвал отдать Украине старое вооружение из своих запасов.
По его словам, конфликт на Украине стал "отличной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться: отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров".
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"Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, которая покрыта пылью и не планируется к использованию… Зачем вам нужно именно сейчас столько оружия? С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия непосредственно на поле боя?" - написал Подоляк.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил ПодолякРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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