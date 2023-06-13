https://ria.ru/20230613/ukraina-1877776805.html
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады - РИА Новости, 13.06.2023
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:46
2023-06-13T12:46
2023-06-13T13:34
в мире
киев
украина
тарас черновол
верховная рада украины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Киеве радикалы бросили в мусорный бак бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua"."В Киеве активисты напали на Тараса Черновола. По их словам, они это сделали из-за того, что Черновол якобы оскорблял невесту погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову. Черновола облили мочой, зеленкой, после чего бросили в мусорный бак", — говорится в публикации.После нападения бывший депутат вызвал наряд полиции. По его мнению, акцию организовали по заказу офиса президента Украины Владимира Зеленского за критику власти.
https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_9c2154b8dc80a593e13124d5fc14ebc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, тарас черновол, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Тарас Черновол, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады
В Киеве радикалы облили зеленкой и бросили в мусорный бак экс-депутата Тараса Черновола