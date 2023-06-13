https://ria.ru/20230613/ukraina-1877776805.html

В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады

В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады - РИА Новости, 13.06.2023

В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады

В Киеве радикалы бросили в мусорный бак бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:46

2023-06-13T12:46

2023-06-13T13:34

в мире

киев

украина

тарас черновол

верховная рада украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Киеве радикалы бросили в мусорный бак бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua"."В Киеве активисты напали на Тараса Черновола. По их словам, они это сделали из-за того, что Черновол якобы оскорблял невесту погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову. Черновола облили мочой, зеленкой, после чего бросили в мусорный бак", — говорится в публикации.После нападения бывший депутат вызвал наряд полиции. По его мнению, акцию организовали по заказу офиса президента Украины Владимира Зеленского за критику власти.

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, тарас черновол, верховная рада украины, владимир зеленский