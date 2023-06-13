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В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады - РИА Новости, 13.06.2023
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12:46 13.06.2023 (обновлено: 13:34 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877776805.html
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады - РИА Новости, 13.06.2023
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:46
2023-06-13T13:34
в мире
киев
украина
тарас черновол
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Киеве радикалы бросили в мусорный бак бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua".&quot;В Киеве активисты напали на Тараса Черновола. По их словам, они это сделали из-за того, что Черновол якобы оскорблял невесту погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову. Черновола облили мочой, зеленкой, после чего бросили в мусорный бак&quot;, — говорится в публикации.После нападения бывший депутат вызвал наряд полиции. По его мнению, акцию организовали по заказу офиса президента Украины Владимира Зеленского за критику власти.
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в мире, киев, украина, тарас черновол, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Тарас Черновол, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады

В Киеве радикалы облили зеленкой и бросили в мусорный бак экс-депутата Тараса Черновола

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Киеве радикалы бросили в мусорный бак бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола, сообщило издание "Страна.ua".
«

"В Киеве активисты напали на Тараса Черновола. По их словам, они это сделали из-за того, что Черновол якобы оскорблял невесту погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову. Черновола облили мочой, зеленкой, после чего бросили в мусорный бак", — говорится в публикации.

После нападения бывший депутат вызвал наряд полиции. По его мнению, акцию организовали по заказу офиса президента Украины Владимира Зеленского за критику власти.
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В миреКиевУкраинаТарас ЧерноволВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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