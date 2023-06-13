https://ria.ru/20230613/ukraina-1877763535.html

Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб

Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб - РИА Новости, 13.06.2023

Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб

Целями спецслужб Киева и националистов являются нарушение транспортного сообщения у зоны проведения спецоперации и создание препятствий для воинских перевозок,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:07

2023-06-13T12:07

2023-06-13T12:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Целями спецслужб Киева и националистов являются нарушение транспортного сообщения у зоны проведения спецоперации и создание препятствий для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО."В своем выступлении председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов", - говорится в релизе информационного центра НАК.Для терактов на объектах железнодорожной, авто- и авиационной инфраструктуры Украина использует диверсионно-террористические группы и пособников из числа российских и украинских граждан, сообщил Бортников."Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан", - цитирует Бортникова пресс-центр комитета.

https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, украина, россия