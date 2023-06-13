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Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб - РИА Новости, 13.06.2023
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12:07 13.06.2023 (обновлено: 12:33 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ukraina-1877763535.html
Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб
Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб - РИА Новости, 13.06.2023
Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб
Целями спецслужб Киева и националистов являются нарушение транспортного сообщения у зоны проведения спецоперации и создание препятствий для воинских перевозок,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:07
2023-06-13T12:33
специальная военная операция на украине
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
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россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Целями спецслужб Киева и националистов являются нарушение транспортного сообщения у зоны проведения спецоперации и создание препятствий для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО."В своем выступлении председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов", - говорится в релизе информационного центра НАК.Для терактов на объектах железнодорожной, авто- и авиационной инфраструктуры Украина использует диверсионно-террористические группы и пособников из числа российских и украинских граждан, сообщил Бортников."Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан", - цитирует Бортникова пресс-центр комитета.
https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html
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киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Украина, Россия
Директор ФСБ назвал цели украинских спецслужб

Директор ФСБ Бортников: целью Киева является нарушение транспортного сообщения у зоны СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Целями спецслужб Киева и националистов являются нарушение транспортного сообщения у зоны проведения спецоперации и создание препятствий для воинских перевозок, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
Во вторник в Москве под руководством Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО.
«
"В своем выступлении председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов", - говорится в релизе информационного центра НАК.
Для терактов на объектах железнодорожной, авто- и авиационной инфраструктуры Украина использует диверсионно-террористические группы и пособников из числа российских и украинских граждан, сообщил Бортников.
"Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан", - цитирует Бортникова пресс-центр комитета.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреУкраинаРоссия
 
 
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