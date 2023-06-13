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Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 13.06.2023
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Культура
 
09:34 13.06.2023 (обновлено: 11:07 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/uilyams-1877725495.html
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 13.06.2023
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе
Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила газета The... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:34
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции штата Вермонт. "Уильямс скончался в понедельник, после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния", — приводит газета заявление полиции. Уильямс за почти полувековую актерскую карьеру снялся во множестве фильмов, включая ленты "Однажды в Америке", "Волосы", "Марафонец" и сериал "Любовь вдовца".
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Культура, Новости культуры, США, Вермонт, Дорсет
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе

Звезда "Однажды в Америке", актер Трит Уильямс погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года

© AFP 2023 / Frederic J. BrownАктер Трит Уильямс
Актер Трит Уильямс - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / Frederic J. Brown
Актер Трит Уильямс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции штата Вермонт.
"Уильямс скончался в понедельник, после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния", — приводит газета заявление полиции.
Уильямс за почти полувековую актерскую карьеру снялся во множестве фильмов, включая ленты "Однажды в Америке", "Волосы", "Марафонец" и сериал "Любовь вдовца".
 
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