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Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 13.06.2023
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе
Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила газета The... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:34
2023-06-13T09:34
2023-06-13T11:07
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции штата Вермонт. "Уильямс скончался в понедельник, после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния", — приводит газета заявление полиции. Уильямс за почти полувековую актерскую карьеру снялся во множестве фильмов, включая ленты "Однажды в Америке", "Волосы", "Марафонец" и сериал "Любовь вдовца".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сша, вермонт, дорсет
Культура, Новости культуры, США, Вермонт, Дорсет
Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе
Звезда "Однажды в Америке", актер Трит Уильямс погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года