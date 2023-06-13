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Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе

Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 13.06.2023

Звезда фильма "Однажды в Америке" погиб в автокатастрофе

Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила газета The... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:34

2023-06-13T09:34

2023-06-13T11:07

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский актер Трит Уильямс, известный по ролям в сериале "Любовь вдовца" и фильме "Волосы", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года, сообщила газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции штата Вермонт. "Уильямс скончался в понедельник, после того, как внедорожник врезался в его мотоцикл в Дорсете, штат Вирджиния", — приводит газета заявление полиции. Уильямс за почти полувековую актерскую карьеру снялся во множестве фильмов, включая ленты "Однажды в Америке", "Волосы", "Марафонец" и сериал "Любовь вдовца".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, сша, вермонт, дорсет