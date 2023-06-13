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Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти - РИА Новости, 13.06.2023
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18:37 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ugrozy-1877881675.html
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти - РИА Новости, 13.06.2023
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти
Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:37
2023-06-13T18:37
владимир путин
украина
политика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Украина, какой бы ни была, но она есть, и к этому надо относиться с уважением. "Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающая на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/putin-1877875739.html
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владимир путин, украина, политика
Владимир Путин, Украина, Политика
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти

Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на политическое руководство

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Украина, какой бы ни была, но она есть, и к этому надо относиться с уважением.
"Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающая на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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