https://ria.ru/20230613/ugrozy-1877881675.html

Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти

Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти - РИА Новости, 13.06.2023

Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти

Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:37

2023-06-13T18:37

2023-06-13T18:37

владимир путин

украина

политика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Украина, какой бы ни была, но она есть, и к этому надо относиться с уважением. "Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающая на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230613/putin-1877875739.html

украина

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина, политика