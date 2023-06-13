https://ria.ru/20230613/ugrozy-1877881675.html
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти - РИА Новости, 13.06.2023
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти
Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:37
2023-06-13T18:37
2023-06-13T18:37
владимир путин
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877853388_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_b296745f0ba4323fee2fc60bdea231b6.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Украина, какой бы ни была, но она есть, и к этому надо относиться с уважением. "Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающая на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/putin-1877875739.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877853388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_138221b99cecad0445b7b672f7f68bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, политика
Владимир Путин, Украина, Политика
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на власти
Путин призвал жителей исторических территорий России повлиять на политическое руководство
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Люди, проживающие на исторических территориях России, должны повлиять на свое политическое руководство, чтобы России никто не угрожал, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что Украина
, какой бы ни была, но она есть, и к этому надо относиться с уважением.
"Но это не значит, что это повод относиться к нам без всякого уважения. Вот о чем речь. Если какая-то часть людей, проживающая на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счет должны жить и на наших исторических территориях? А если хотят жить на наших исторических территориях, тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема", - сказал Путин в ходе общения с военными корреспондентами.
Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию