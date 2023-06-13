https://ria.ru/20230613/udobreniya-1877721541.html

Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений

Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 13.06.2023

Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений

Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, мощности наших предприятий это позволяют, при этом ведется постоянная работа по расширению... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:07

2023-06-13T09:07

2023-06-13T09:07

пмэф-2023

экономика

россия

ближний восток

африка

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, мощности наших предприятий это позволяют, при этом ведется постоянная работа по расширению рынков сбыта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023. "Что касается увеличения объемов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией. У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта", - сказал он, отвечая на вопрос об увеличении экспорта удобрений из РФ. "Вместе с тем продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке – способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html

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ближний восток

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ближний восток, африка, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)