https://ria.ru/20230613/udobreniya-1877721541.html
Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений
Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 13.06.2023
Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений
Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, мощности наших предприятий это позволяют, при этом ведется постоянная работа по расширению... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:07
2023-06-13T09:07
2023-06-13T09:07
пмэф-2023
экономика
россия
ближний восток
африка
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений, мощности наших предприятий это позволяют, при этом ведется постоянная работа по расширению рынков сбыта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023. "Что касается увеличения объемов экспортных поставок, то мы готовы их наращивать. Мощности предприятий это сегодня позволяют. Особенно тех, кто своевременно подписал специальные инвестиционные контракты и занимается модернизацией. У нас есть утвержденные в рамках отраслевой стратегии планы по увеличению объемов производства широкой номенклатуры, поэтому мы постоянно занимаемся расширением рынков сбыта", - сказал он, отвечая на вопрос об увеличении экспорта удобрений из РФ. "Вместе с тем продолжает расширяться клиентская база на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Латинской Америке – способствуют этому обучение местных фермеров эффективным методикам внесения удобрений, а также разработка смесей, подходящих для конкретного региона", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/pmef-1877717292.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, ближний восток, африка, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Ближний Восток, Африка, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россия готова наращивать экспорт минеральных удобрений
Вице-премьер Мантуров: Россия готова наращивать экспортные поставки минеральных удобрений