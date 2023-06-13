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Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут - РИА Новости, 13.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
18:33 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/uchebnik-1877880691.html
Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут
Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут - РИА Новости, 13.06.2023
Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут
Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах армяно-российского... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:33
2023-06-13T18:33
год педагога и наставника
сергей кравцов
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах армяно-российского научно-образовательного форума в Ереване. "Как раз мы обсуждаем какие учебники (поставлять - ред.), и какая есть потребность. У нас изучается русский язык во многих странах СНГ, поэтому у нас большая программа и максимально все потребности мы удовлетворяем - это Узбекистан, Киргизия, Таджикистан", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос о планах передачи учебников дружественным странам. Министр уточнил, что поставки уже идут. Говоря о проблемах русских школ в недружественных странах и мерах их поддержки, Кравцов заявил, что следует говорить не о недружественных странах, а о руководстве определенных стран. "Что касается мер поддержки... Самая главная мера поддержи - в школы идут несмотря на все ограничения. Дети учатся и люди сами выбирают эти школы. Это самое важное", - сказал министр.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Сергей Кравцов, Образование, Образование - Общество, СН_Образование, Социальный навигатор

Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах армяно-российского научно-образовательного форума в Ереване.
"Как раз мы обсуждаем какие учебники (поставлять - ред.), и какая есть потребность. У нас изучается русский язык во многих странах СНГ, поэтому у нас большая программа и максимально все потребности мы удовлетворяем - это Узбекистан, Киргизия, Таджикистан", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос о планах передачи учебников дружественным странам. Министр уточнил, что поставки уже идут.
Говоря о проблемах русских школ в недружественных странах и мерах их поддержки, Кравцов заявил, что следует говорить не о недружественных странах, а о руководстве определенных стран. "Что касается мер поддержки... Самая главная мера поддержи - в школы идут несмотря на все ограничения. Дети учатся и люди сами выбирают эти школы. Это самое важное", - сказал министр.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
Год педагога и наставникаСергей КравцовОбразованиеОбразование - ОбществоСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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