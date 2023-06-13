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Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут

Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут - РИА Новости, 13.06.2023

Кравцов: Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут

Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах армяно-российского... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:33

2023-06-13T18:33

2023-06-13T18:33

год педагога и наставника

сергей кравцов

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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Поставки российских учебников в дружественные страны уже идут, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах армяно-российского научно-образовательного форума в Ереване. "Как раз мы обсуждаем какие учебники (поставлять - ред.), и какая есть потребность. У нас изучается русский язык во многих странах СНГ, поэтому у нас большая программа и максимально все потребности мы удовлетворяем - это Узбекистан, Киргизия, Таджикистан", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос о планах передачи учебников дружественным странам. Министр уточнил, что поставки уже идут. Говоря о проблемах русских школ в недружественных странах и мерах их поддержки, Кравцов заявил, что следует говорить не о недружественных странах, а о руководстве определенных стран. "Что касается мер поддержки... Самая главная мера поддержи - в школы идут несмотря на все ограничения. Дети учатся и люди сами выбирают эти школы. Это самое важное", - сказал министр.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор