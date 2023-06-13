https://ria.ru/20230613/tsyganov-1877835526.html
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань" - РИА Новости, 13.06.2023
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"
Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:32
2023-06-13T16:32
2023-06-13T18:51
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Как уточнило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе. Мужчина 1970 года рождения, прыгнувший с парашютом, при заходе на посадку "получил травмы и был госпитализирован". "Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении", — добавили в ведомстве. В экстренных службах региона РИА Новости уточнили, что погибший — Сергей Константинович Цыганов. По данным Telegram-канала "Рязинформбюро", он — бывший владелец радиостанций "Европа плюс Рязань" и "Русское радио Рязань". Кроме того, Цыганов ранее руководил в Рязани сетью медклиник "Инвитро". Нынешний руководитель "Русского радио Рязань" Наталья Баранова сообщила РИА Новости, что бизнесмен управлял радиостанциями в начале 2000-х годов, но "после него еще владельцы сменились". "Он сидел на улице Телевизионной, где в свое время располагалась радиостанция. Там у него был офис, там были и "Европа плюс", и "Русское радио", на первом этаже", — рассказала она.Баранова выразила сожаление из-за его гибели. Она подчеркнула, что о Цыганове все отзывались только положительно: коллектив был им доволен, репутация у бизнесмена была хорошая.
https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"
Бизнесмен из Рязани скончался после прыжка с парашютом в Коломенском районе
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Как уточнило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе. Мужчина 1970 года рождения, прыгнувший с парашютом, при заходе на посадку "получил травмы и был госпитализирован".
«
"Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении", — добавили в ведомстве.
В экстренных службах региона РИА Новости уточнили, что погибший — Сергей Константинович Цыганов. По данным Telegram-канала "Рязинформбюро", он — бывший владелец радиостанций "Европа плюс Рязань" и "Русское радио Рязань". Кроме того, Цыганов ранее руководил в Рязани сетью медклиник "Инвитро".
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Нынешний руководитель "Русского радио Рязань" Наталья Баранова сообщила РИА Новости, что бизнесмен управлял радиостанциями в начале 2000-х годов, но "после него еще владельцы сменились".
"Он сидел на улице Телевизионной, где в свое время располагалась радиостанция. Там у него был офис, там были и "Европа плюс", и "Русское радио", на первом этаже", — рассказала она.
Баранова выразила сожаление из-за его гибели. Она подчеркнула, что о Цыганове все отзывались только положительно: коллектив был им доволен, репутация у бизнесмена была хорошая.
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