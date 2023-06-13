Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань" - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 13.06.2023 (обновлено: 18:51 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tsyganov-1877835526.html
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань" - РИА Новости, 13.06.2023
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"
Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:32
2023-06-13T18:51
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Как уточнило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе. Мужчина 1970 года рождения, прыгнувший с парашютом, при заходе на посадку "получил травмы и был госпитализирован". "Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении", — добавили в ведомстве. В экстренных службах региона РИА Новости уточнили, что погибший — Сергей Константинович Цыганов. По данным Telegram-канала "Рязинформбюро", он — бывший владелец радиостанций "Европа плюс Рязань" и "Русское радио Рязань". Кроме того, Цыганов ранее руководил в Рязани сетью медклиник "Инвитро". Нынешний руководитель "Русского радио Рязань" Наталья Баранова сообщила РИА Новости, что бизнесмен управлял радиостанциями в начале 2000-х годов, но "после него еще владельцы сменились". "Он сидел на улице Телевизионной, где в свое время располагалась радиостанция. Там у него был офис, там были и "Европа плюс", и "Русское радио", на первом этаже", — рассказала она.Баранова выразила сожаление из-за его гибели. Она подчеркнула, что о Цыганове все отзывались только положительно: коллектив был им доволен, репутация у бизнесмена была хорошая.
https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html
https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"

Бизнесмен из Рязани скончался после прыжка с парашютом в Коломенском районе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Как уточнило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе. Мужчина 1970 года рождения, прыгнувший с парашютом, при заходе на посадку "получил травмы и был госпитализирован".
«
"Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении", — добавили в ведомстве.
В экстренных службах региона РИА Новости уточнили, что погибший — Сергей Константинович Цыганов. По данным Telegram-канала "Рязинформбюро", он — бывший владелец радиостанций "Европа плюс Рязань" и "Русское радио Рязань". Кроме того, Цыганов ранее руководил в Рязани сетью медклиник "Инвитро".
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Аланье спасли упавшего на скалы туриста-парашютиста
2 мая, 11:32
Нынешний руководитель "Русского радио Рязань" Наталья Баранова сообщила РИА Новости, что бизнесмен управлял радиостанциями в начале 2000-х годов, но "после него еще владельцы сменились".
"Он сидел на улице Телевизионной, где в свое время располагалась радиостанция. Там у него был офис, там были и "Европа плюс", и "Русское радио", на первом этаже", — рассказала она.
Баранова выразила сожаление из-за его гибели. Она подчеркнула, что о Цыганове все отзывались только положительно: коллектив был им доволен, репутация у бизнесмена была хорошая.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Звенигороде на частный жилой дом упал дельтаплан
9 марта, 19:44
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала