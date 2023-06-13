https://ria.ru/20230613/tsyganov-1877835526.html

В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"

В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань" - РИА Новости, 13.06.2023

В Подмосковье погиб экс-владелец "Русского радио Рязань"

Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:32

2023-06-13T16:32

2023-06-13T18:51

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший владелец радиостанций "Русское радио Рязань" и "Европа плюс Рязань" Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом в Московской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Как уточнило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел в минувшее воскресенье на аэродроме Коробчеево в Коломенском районе. Мужчина 1970 года рождения, прыгнувший с парашютом, при заходе на посадку "получил травмы и был госпитализирован". "Сегодня мужчина скончался в медицинском учреждении", — добавили в ведомстве. В экстренных службах региона РИА Новости уточнили, что погибший — Сергей Константинович Цыганов. По данным Telegram-канала "Рязинформбюро", он — бывший владелец радиостанций "Европа плюс Рязань" и "Русское радио Рязань". Кроме того, Цыганов ранее руководил в Рязани сетью медклиник "Инвитро". Нынешний руководитель "Русского радио Рязань" Наталья Баранова сообщила РИА Новости, что бизнесмен управлял радиостанциями в начале 2000-х годов, но "после него еще владельцы сменились". "Он сидел на улице Телевизионной, где в свое время располагалась радиостанция. Там у него был офис, там были и "Европа плюс", и "Русское радио", на первом этаже", — рассказала она.Баранова выразила сожаление из-за его гибели. Она подчеркнула, что о Цыганове все отзывались только положительно: коллектив был им доволен, репутация у бизнесмена была хорошая.

https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html

https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье)