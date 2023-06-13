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Центробанк введет меры по поддержке проектов технологического суверенитета - РИА Новости, 13.06.2023
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14:10 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/tsentrobank-1877799092.html
Центробанк введет меры по поддержке проектов технологического суверенитета
Центробанк введет меры по поддержке проектов технологического суверенитета - РИА Новости, 13.06.2023
Центробанк введет меры по поддержке проектов технологического суверенитета
ЦБ РФ вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, говорится в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:10
2023-06-13T14:10
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ЦБ РФ вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, говорится в сообщении регулятора. "Банк России вводит стимулирующее банковское регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Применение стимулирующего регулирования позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года", - сообщил регулятор. ЦБ отмечает, что для ограничения рисков стимулирующее регулирование смогут применять только банки, соблюдающие надбавки к нормативам достаточности капитала. Дополнительно лимит экономии капитала ограничен средней величиной годовой чистой прибыли банка за последние пять лет с исключением максимального и минимального значений.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк введет меры по поддержке проектов технологического суверенитета

Центробанк введет меры по поддержке кредитования проектов технологического суверенитета

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. ЦБ РФ вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, говорится в сообщении регулятора.
«
"Банк России вводит стимулирующее банковское регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Применение стимулирующего регулирования позволит банкам с универсальной лицензией снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам, выданным на реализацию таких проектов после 30 сентября 2022 года", - сообщил регулятор.
ЦБ отмечает, что для ограничения рисков стимулирующее регулирование смогут применять только банки, соблюдающие надбавки к нормативам достаточности капитала. Дополнительно лимит экономии капитала ограничен средней величиной годовой чистой прибыли банка за последние пять лет с исключением максимального и минимального значений.
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