https://ria.ru/20230613/tsentr-1877813560.html

На создание центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей

На создание центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей - РИА Новости, 13.06.2023

На создание центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей

Правительство направит один миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:09

2023-06-13T15:09

2023-06-13T15:16

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство направит один миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы примем решение и направим из бюджета 1 миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес". Это как раз центры, которые будут организовываться в новых субъектах, куда любой человек сможет прийти или обратиться для получения всего комплекса услуг от создания предприятия до помощи на его развитие", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что также в этих регионах будут открыты государственные финансовые организации и соответствующие фонды поручительства, которые предоставят дополнительное кредитование предпринимателям. Всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате, добавил премьер."Рассчитываем, что принятое решение обеспечит системную интеграцию новых субъектов в единое социально-экономическое пространство России, о чем говорил президент, ну и конечно поможет людям, заинтересованным в развитии своего дела", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230613/belousov-1877748325.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин