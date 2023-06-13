https://ria.ru/20230613/tsentr-1877813560.html
На создание центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей
На создание центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей - РИА Новости, 13.06.2023
На создание центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей
Правительство направит один миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:09
2023-06-13T15:09
2023-06-13T15:16
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство направит один миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сегодня мы примем решение и направим из бюджета 1 миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес". Это как раз центры, которые будут организовываться в новых субъектах, куда любой человек сможет прийти или обратиться для получения всего комплекса услуг от создания предприятия до помощи на его развитие", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что также в этих регионах будут открыты государственные финансовые организации и соответствующие фонды поручительства, которые предоставят дополнительное кредитование предпринимателям. Всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате, добавил премьер."Рассчитываем, что принятое решение обеспечит системную интеграцию новых субъектов в единое социально-экономическое пространство России, о чем говорил президент, ну и конечно поможет людям, заинтересованным в развитии своего дела", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230613/belousov-1877748325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
На создание центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей
Мишустин: на организацию центров "Мой бизнес" в новых регионах направят миллиард рублей
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство направит один миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес" в новых субъектах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы примем решение и направим из бюджета 1 миллиард рублей на организацию центров "Мой бизнес". Это как раз центры, которые будут организовываться в новых субъектах, куда любой человек сможет прийти или обратиться для получения всего комплекса услуг от создания предприятия до помощи на его развитие", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин
отметил, что также в этих регионах будут открыты государственные финансовые организации и соответствующие фонды поручительства, которые предоставят дополнительное кредитование предпринимателям. Всеми сервисами и мерами можно будет воспользоваться и в электронном формате, добавил премьер.
"Рассчитываем, что принятое решение обеспечит системную интеграцию новых субъектов в единое социально-экономическое пространство России, о чем говорил президент, ну и конечно поможет людям, заинтересованным в развитии своего дела", - сказал Мишустин.
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