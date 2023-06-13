https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html
Путин высказался о целях спецоперации
Путин высказался о целях спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался о целях спецоперации
Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуаций, но в целом остаются теми же, заявил Владимир Путин на встрече с военными... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:49
2023-06-13T16:49
2023-06-13T20:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
политика
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуаций, но в целом остаются теми же, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.По его словам, эти задачи носят фундаментальный характер. При этом никаких кардинальных изменений касаемо целей спецоперации не произошло, добавил он.Президент также отметил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по словам Путина, оборонно-промышленный комплекс Киева "скоро вообще перестанет существовать", так как все боеприпасы, оружие и технику ему поставляют зарубежные страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230613/ssha-1877773214.html
донбасс
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о целях СВО: "Ничего мы менять не будем"
Путин о целях СВО: "Ничего мы менять не будем"
2023-06-13T16:49
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, донбасс, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Политика
Путин высказался о целях спецоперации
Путин сообщил, что цели СВО носят фундаментальный характер и в целом меняться не будут
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуаций, но в целом остаются теми же, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
По его словам, эти задачи носят фундаментальный характер. При этом никаких кардинальных изменений касаемо целей спецоперации не произошло, добавил он.
Президент также отметил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по словам Путина, оборонно-промышленный комплекс Киева "скоро вообще перестанет существовать", так как все боеприпасы, оружие и технику ему поставляют зарубежные страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном