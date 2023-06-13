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Путин высказался о целях спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 13.06.2023 (обновлено: 20:33 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html
Путин высказался о целях спецоперации
Путин высказался о целях спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался о целях спецоперации
Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуаций, но в целом остаются теми же, заявил Владимир Путин на встрече с военными... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:49
2023-06-13T20:33
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
политика
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуаций, но в целом остаются теми же, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.По его словам, эти задачи носят фундаментальный характер. При этом никаких кардинальных изменений касаемо целей спецоперации не произошло, добавил он.Президент также отметил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по словам Путина, оборонно-промышленный комплекс Киева "скоро вообще перестанет существовать", так как все боеприпасы, оружие и технику ему поставляют зарубежные страны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Путин о целях СВО: "Ничего мы менять не будем"
Путин о целях СВО: "Ничего мы менять не будем"
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владимир путин, донбасс, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Политика
Путин высказался о целях спецоперации

Путин сообщил, что цели СВО носят фундаментальный характер и в целом меняться не будут

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Цели военной операции на Украине меняются в соответствии с текущей ситуаций, но в целом остаются теми же, заявил Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
По его словам, эти задачи носят фундаментальный характер. При этом никаких кардинальных изменений касаемо целей спецоперации не произошло, добавил он.
Президент также отметил, что вопрос демилитаризации Украины "стоит в очень практическом плане". При этом, по словам Путина, оборонно-промышленный комплекс Киева "скоро вообще перестанет существовать", так как все боеприпасы, оружие и технику ему поставляют зарубежные страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассРоссияПолитика
 
 
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