https://ria.ru/20230613/trevoga-1877706102.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T03:59

2023-06-13T03:59

2023-06-13T04:05

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.Согласно данным карты, с 03:40 по 03:52 тревога распространилась на оставшиеся области.Кроме того, украинское издание "Зеркало недели" сообщает со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию о работе ПВО.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230612/vzryvy-1877584464.html

https://ria.ru/20230613/vzryvy-1877705229.html

украина

житомирская область

киев

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украина, вооруженные силы рф, житомирская область, киев, в мире