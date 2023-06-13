https://ria.ru/20230613/trevoga-1877704635.html

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T03:02

2023-06-13T03:02

2023-06-13T03:02

специальная военная операция на украине

киев

украина

житомирская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, около 02.46 (совпадает с мск) тревога была объявлена в Киеве. Кроме того, тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины. Ранее тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html

киев

украина

житомирская область

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киев, украина, житомирская область, вооруженные силы рф, в мире