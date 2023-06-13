https://ria.ru/20230613/trevoga-1877704130.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T02:40

2023-06-13T02:40

2023-06-13T02:40

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

одесская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, с 01.35 (совпадает с мск) тревога была объявлена в Николаевской, Днепропетровской областях. Позднее с 02.11 тревога начала звучать в Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Одесской областях. Кроме того, она была объявлена и в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР. Также украинское издание "Зеркало недели" сообщает, что около 2.15 в Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877702179.html

украина

днепропетровская область

одесская область

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украина, днепропетровская область, одесская область, вооруженные силы рф, в мире