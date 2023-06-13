https://ria.ru/20230613/tramp-1877913656.html

Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо условий

Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо условий - РИА Новости, 13.06.2023

Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо условий

Бывшего президента США Дональда Трампа и его помощника Уолта Науту отпустили из здания суда Майами без каких-либо условий, передает телеканал Fox News. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:39

2023-06-13T22:39

2023-06-13T23:12

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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа и его помощника Уолта Науту отпустили из здания суда Майами без каких-либо условий, передает телеканал Fox News.Как уточняется, экс-главу государства и его подчиненного признали лицами, не склонными к побегу. В свою очередь, по данным телеканала CBS News, Трампа не ограничили в перемещениях, в том числе в выездах за рубеж.Ранее СМИ сообщили, что бывший американский лидер на заседании суда в Майами отказался признать вину в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию.Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявили.

https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, майами, сша, дональд трамп