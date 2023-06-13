Трампа отпустили из суда Майами без каких-либо условий
Fox News: Трампа признали не склонным к побегу и отпустили из суда Майами без условий
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Бывшего президента США Дональда Трампа и его помощника Уолта Науту отпустили из здания суда Майами без каких-либо условий, передает телеканал Fox News.
Как уточняется, экс-главу государства и его подчиненного признали лицами, не склонными к побегу. В свою очередь, по данным телеканала CBS News, Трампа не ограничили в перемещениях, в том числе в выездах за рубеж.
Ранее СМИ сообщили, что бывший американский лидер на заседании суда в Майами отказался признать вину в ненадлежащем хранении секретных документов и препятствовании правосудию.
Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022-го проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов".
Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы также обнаружили в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявили.