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СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов - РИА Новости, 14.06.2023
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22:11 13.06.2023 (обновлено: 01:46 14.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tramp-1877911627.html
СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов
СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-13T22:11
2023-06-14T01:46
дональд трамп
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN.Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений.Бывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.Во время пребывания в суде Трамп технически находится под арестом, отмечают СМИ.В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.
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дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов

CNN: Трамп не признал вину ни по одному обвинению в суде Майами

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN.
Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений.
Бывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.
Во время пребывания в суде Трамп технически находится под арестом, отмечают СМИ.
В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.
Дональд Трамп на съезде Республиканской партии Северной Каролины в Гринсборо - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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