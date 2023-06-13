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СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов
СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов - РИА Новости, 14.06.2023
СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-13T22:11
2023-06-13T22:11
2023-06-14T01:46
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN.Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений.Бывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.Во время пребывания в суде Трамп технически находится под арестом, отмечают СМИ.В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.
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дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
СМИ: Трамп отказался признать вину в хранении секретных документов
CNN: Трамп не признал вину ни по одному обвинению в суде Майами
ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию, передает телеканал CNN
.
Трамп, по его данным, отверг все 37 пунктов обвинений.
Бывшему президенту предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.
Во время пребывания в суде Трамп технически находится под арестом, отмечают СМИ.
В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию.
Сто лет одиночества: Трампу грозит тюрьма и не только