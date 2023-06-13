https://ria.ru/20230613/tramp-1877874990.html

Сто лет одиночества: Трампу грозит тюрьма и не только

Сто лет одиночества: Трампу грозит тюрьма и не только - РИА Новости, 13.06.2023

Сто лет одиночества: Трампу грозит тюрьма и не только

"Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял", — слова Ахматовой о Бродском идеально подходят сегодня 45-му президенту США. Дональд РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:32

2023-06-13T18:32

2023-06-13T18:32

аналитика

сша

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

министерство обороны сша

джо байден

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"Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял", — слова Ахматовой о Бродском идеально подходят сегодня 45-му президенту США. Дональд Трамп действительно вошел в историю как главный диссидент Америки.Такое впечатление, что на нем статус американского президента сломался. Особняки Трампа обыскивают, его компанию преследуют за неуплату налогов, его родных допрашивают, ему самому предъявляют уголовные обвинения — такого в истории США не было никогда.Свой новый рекорд Трамп ставит сегодня: через несколько часов, около трех часов дня (в 22:00 по Москве), федеральный суд в Майами предъявит ему уголовные обвинения в количестве 37 штук (прописью — тридцать семь).Английская Daily Mail не без злорадства перечисляет уголовные статьи, которые якобы нарушил Трамп. Нарушение закона о шпионаже — до двадцати лет лишения свободы. Заговор с целью воспрепятствовать правосудию — еще двадцать. Два варианта сокрытия документов — тоже по двадцаточке. Ну и по мелочи: всякие ложные утверждения, схематозы по работе с документами, каждое преступление тянет на пятерочку. Общим счетом выходит сто лет за решеткой. Сто лет одиночества, так сказать, — наглядное подтверждение того, что США окончательно превратились в банановую республику.Не нужно, наверное, пояснять, что американская Фемида высосала все эти обвинения из пальца. Хиллари Клинтон в свое время уличили в том, что она рассылала секретные документы с личного имейла, и ей ничего за это не было. Сотрудника, которого подозревали в том, что он эту информацию раскрыл, обнаружили убитым, а его убийцу, разумеется, не нашли.Директор ЦРУ Дэвид Петреус сливал сверхсекретную информацию своей молодой любовнице и тоже отделался легким испугом. А ведь там были реальные разведданные, имена агентов под прикрытием, детали переговоров с руководством США и стратегические планы Пентагона. И ничего.Заметьте — эти люди отнюдь не были президентами США. А ведь у президента есть право рассекречивать документы, с которыми он работает, иначе он просто не может осуществлять свою деятельность.На слуху у всех детали того, как работает с документами нынешний президент Джо Байден. Папки с секретными файлами находили у него прямо в гараже, хотя по правилам он должен был давно сдать их в архив. Есть ли у американской Фемиды претензии к Байдену? Нет. Его не привлекают даже за взятки и измену родине — хотя республиканцы утверждают, что у них есть все доказательства его преступлений."Вы не понимаете, это другое" — эта логика веками работала в США, обеспечивая президентам, даже бывшим, статус священной коровы. Весь мир помнит, как Билл Клинтон лгал под присягой о своих отношениях с Моникой Левински. За это ему полагались импичмент и посадка. Однако его спасли коллеги-демократы в сенате, среди которых был и Джо Байден. Сегодня коллеги спасают от поражения в 2024 году Байдена и для этого топят Трампа — самого популярного кандидата в президенты, далеко опережающего и республиканских, и демократических конкурентов.Парадокс в том, что даже если Трампа посадят, то он вполне сможет и баллотироваться в президенты, и даже работать во главе государства. Ну будут генералы, разведчики и администрация совещаться с ним в тюремной комнате для переговоров, а чего такого-то? Оказавшись президентом, Трамп, в свою очередь, сможет засудить Джо Байдена. Будут перестукиваться в соседних камерах.Конечно, совершенно неприлично, устроив такой бедлам у себя дома, лезть к другим странам с требованием соблюдать некий "порядок, основанный на правилах". Какой там еще порядок? Какие правила? Американский истеблишмент, благополучно прикончив даже видимость демократии у себя в стране, потерял всякое право читать нотации на международной арене. У всех этих Блинкенов и Байденов просто нет мандата доверия от американского народа. Кого они представляют на самом деле? Кучку банкиров и олигархов?Учитывая непростую историю Америки, интересен следующий ход "глубинного государства". Таскать Трампа в суд — это, конечно, раздражает его сторонников, однако не решает проблему в целом. Вашингтону хотелось бы спровоцировать трампистов на реальные погромы и под предлогом этого всех репрессировать. Но те в эту ловушку не попадаются.В Майами уже приготовились к беспорядкам и рассчитывают, что в протестах примут участие десятки тысяч человек. Однако ситуация пока под контролем. Сами же сторонники Трампа стараются не слишком раскачивать лодку — им гораздо выгоднее дождаться ноября 2024 года и честно победить на выборах мирным путем. Каждый новый иск против их кандидата только усиливает его поддержку — и моральную, и материальную, и финансовую.Но если даже арест не сможет остановить Трампа-кандидата, то что сможет? На этот случай в Америке есть свои традиции разборок с неподконтрольными политиками, слишком много возомнившими о себе.Шестнадцатый президент США Авраам Линкольн был убит выстрелом в голову, 20-й президент Джеймс Гарфилд скончался от последствий огнестрельного ранения, 25-й — Уильям Маккинли — от гангрены, вызванной пулей убийцы. До сих пор ходят слухи, что 12-й президент Закари Тейлор и 29-й Уильям Гардинг были отравлены. Сенатор Хьюи Лонг мог бы стать 33-м президентом США, но вот незадача — его застрелили. А 35-м президентом был Джон Кеннеди — пока в него не прилетело две пули. Через пять лет в президенты баллотировался его брат, сенатор Роберт Кеннеди, и тоже был застрелен.Все это заставляет задуматься о судьбе Трампа. Да, если его убьют, он моментально станет мучеником и иконой для десятков миллионов своих сторонников. Да, эти люди будут готовы на многое, вплоть до вооруженных протестов. Однако не факт, что они смогут победить. Демократический истеблишмент вполне может попытаться воспользоваться хаосом, чтобы ужесточить свою диктатуру и протащить-таки Байдена на второй срок.

https://ria.ru/20230613/tramp-1877717515.html

https://ria.ru/20230612/tramp-1877605331.html

https://ria.ru/20230610/tramp-1877446802.html

https://ria.ru/20230609/obvineniya-1877337422.html

https://ria.ru/20230613/tramp-1877784739.html

https://ria.ru/20230613/tramp-1877710330.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, джо байден