https://ria.ru/20230613/tramp-1877784739.html

Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа

Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет болеть за победу Трампа на выборах президента США. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:17

2023-06-13T13:17

2023-06-13T13:17

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

нато

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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет болеть за победу Трампа на выборах президента США. Рассуждая о выборах в Соединенных Штатах, глава белорусского государства отметил, что вопрос, кто станет очередным кандидатом на пост президента и выиграет избирательную гонку, не так важен. "Байден там, не Байден. Что скажут, то и делает. Он что, сам принимает решения? Принимают соответствующие люди. Поэтому там невероятное может произойти", - цитирует слова Лукашенко Белта. "Но если побеждает Трамп… Одно дело предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить. Но говорить - это одно, а решать вопросы - это совсем другое. Машина в Америке работает, и против этой машины ни один президент не пойдет. Потому что у него и полномочия другие, нежели, допустим, у Лукашенко или Путина", - отметил белорусский лидер. Вместе с тем, по словам Лукашенко, Трамп более решителен и может принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию: ему придется, хотя бы частично, выполнять свои обещания по прекращению войны. "Потому что слишком явно он об этом сказал: "Сутки - и я бы решил вопрос". Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России", - резюмировал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, нато