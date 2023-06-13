https://ria.ru/20230613/tramp-1877784739.html
Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа
Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет болеть за победу Трампа на выборах президента США. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:17
2023-06-13T13:17
2023-06-13T13:17
в мире
белоруссия
сша
александр лукашенко
дональд трамп
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет болеть за победу Трампа на выборах президента США. Рассуждая о выборах в Соединенных Штатах, глава белорусского государства отметил, что вопрос, кто станет очередным кандидатом на пост президента и выиграет избирательную гонку, не так важен. "Байден там, не Байден. Что скажут, то и делает. Он что, сам принимает решения? Принимают соответствующие люди. Поэтому там невероятное может произойти", - цитирует слова Лукашенко Белта. "Но если побеждает Трамп… Одно дело предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить. Но говорить - это одно, а решать вопросы - это совсем другое. Машина в Америке работает, и против этой машины ни один президент не пойдет. Потому что у него и полномочия другие, нежели, допустим, у Лукашенко или Путина", - отметил белорусский лидер. Вместе с тем, по словам Лукашенко, Трамп более решителен и может принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию: ему придется, хотя бы частично, выполнять свои обещания по прекращению войны. "Потому что слишком явно он об этом сказал: "Сутки - и я бы решил вопрос". Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России", - резюмировал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230610/orban-1877383992.html
https://ria.ru/20230609/ukraina-1877290940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, нато
В мире, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, НАТО
Лукашенко заявил, что будет болеть за Трампа
Лукашенко заявил, что на выборах в США будет болеть за Трампа, чтобы тот остановил НАТО
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что будет болеть за победу Трампа на выборах президента США.
Рассуждая о выборах в Соединенных Штатах, глава белорусского государства отметил, что вопрос, кто станет очередным кандидатом на пост президента и выиграет избирательную гонку, не так важен. "Байден там, не Байден. Что скажут, то и делает. Он что, сам принимает решения? Принимают соответствующие люди. Поэтому там невероятное может произойти", - цитирует слова Лукашенко Белта.
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"Но если побеждает Трамп… Одно дело предвыборная кампания, когда все могут красиво говорить. Но говорить - это одно, а решать вопросы - это совсем другое. Машина в Америке
работает, и против этой машины ни один президент не пойдет. Потому что у него и полномочия другие, нежели, допустим, у Лукашенко или Путина", - отметил белорусский лидер.
Вместе с тем, по словам Лукашенко, Трамп более решителен и может принимать решения наперекор тем, кто контролирует ситуацию: ему придется, хотя бы частично, выполнять свои обещания по прекращению войны.
"Потому что слишком явно он об этом сказал: "Сутки - и я бы решил вопрос". Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину, которая сегодня воюет против России", - резюмировал президент Белоруссии.
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