https://ria.ru/20230613/tramp-1877717515.html

Трамп предстанет перед судом по делу о вывозе документов из Белого дома

Трамп предстанет перед судом по делу о вывозе документов из Белого дома - РИА Новости, 13.06.2023

Трамп предстанет перед судом по делу о вывозе документов из Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп явится во вторник в суд, где ему зачитают обвинения, связанные с вывозом секретных материалов из Белого дома, а он сможет... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:23

2023-06-13T08:23

2023-06-13T08:23

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп явится во вторник в суд, где ему зачитают обвинения, связанные с вывозом секретных материалов из Белого дома, а он сможет официально заявить о невиновности. В ходе начинающегося процесса прокуратура попытается доказать, что Трамп нарушил закон, когда – уже в бытность частным лицом - хранил информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях США, в не приспособленной для этого частной резиденции, раскрывал государственные тайны посторонним и препятствовал расследованию. Трампа вызвали во вторник явиться в федеральный суд города Майами, где, как ожидается, состоится формальная процедура зачтения ему обвинений с возможностью дать на них ответ, будет определена мера пресечения и график дальнейших слушаний. Во время пребывания в суде Трамп будет формально находиться под арестом, отмечают не дружественные ему СМИ. Трамп уже прилетел в Майами. В городе введены усиленные меры безопасности на случай протестов его сторонников. Бывшему президенту предъявлены 37 пунктов обвинения с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы. "Секретные документы, которые Трамп хранил в своих коробках, включали информацию о возможностях США и зарубежных стран в обороне и вооружениях, ядерных программах США, потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением, планы возможных ответных действий в случае нападения из-за рубежа", - утверждает прокуратура. "Несанкционированное раскрытие этих секретных документов способно поставить под угрозу национальную безопасность США, международные отношения, безопасность американских военных, людские источники и жизнеспособность чувствительных методов сбора разведывательной информации", - сказано в обвинительном заключении. Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия на "десятки тысяч членов и гостей" клуба и отсутствовали условия для "хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов". Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал "план нападения... подготовленный для него министерством обороны" на встрече с "писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности". В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал "секретную карту, имеющую отношение к военной операции". Трампу предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками. Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией. В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы. Экс-президент также периодически утверждает, что все найденные у него материалы он собственноручно рассекретил. Ранее Трампу в суде Нью-Йорка были предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Бывшему президенту грозят еще несколько уголовных дел, в том числе о штурме Капитолия его сторонниками, которые пытались сорвать утверждение победы Байдена, или о попытке вмешательства в президентские выборы в Джорджии. Властям штата он якобы звонил с требованием найти не достающие для победы голоса. Все обвинения Трамп отвергает и связывает их появление исключительно с успехами собственной избирательной кампании.

https://ria.ru/20230613/ssha-1877162467.html

https://ria.ru/20230613/tramp-1877710330.html

https://ria.ru/20230612/tramp-1877605331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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