https://ria.ru/20230613/tramp-1877710330.html

Суд в США отказал СМИ в съемке процесса над Трампом

Суд в США отказал СМИ в съемке процесса над Трампом - РИА Новости, 13.06.2023

Суд в США отказал СМИ в съемке процесса над Трампом

Американский суд отказал СМИ в видеосъемке и аудиозаписи первого заседания с участием экс-президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал ABC News. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T06:12

2023-06-13T06:12

2023-06-13T06:12

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Американский суд отказал СМИ в видеосъемке и аудиозаписи первого заседания с участием экс-президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал ABC News. Трамп должен во вторник явиться в федеральный суд города Майами, где ему зачитают обвинения, связанные с вывозом секретных материалов из Белого дома, он даст на них ответ, будет определена мера пресечения и согласован график дальнейших слушаний. "Федеральный магистратский судья отклонил запрос коалиции медиаструктур, включая ABC News, добивавшихся видео- и аудиодоступа во вторник к историческому первому появлению бывшего президента Дональда Трампа и предъявлению ему обвинений", - сообщил ABC News. Судья Джонатан Гудман пообещал оперативно обнародовать стенограмму заседания, куда будут допущены репортеры и представители общественности, и дал понять, что его решение не относится к будущим слушаниям процесса. "Мое участие в этом деле почти наверняка завершится завтра. Поэтому я не считаю правильным выносить решение по поводу того, что будет происходить на будущих слушаниях", - цитирует телеканал ответ судьи. Гудман, как ожидается, проведет первое заседание, а далее его сменит окружная судья Эйлин Кэннон, которую назначил сам Трамп перед концом своего президентства.

https://ria.ru/20230612/tramp-1877605331.html

https://ria.ru/20230610/tramp-1877446802.html

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сша, майами, дональд трамп, в мире