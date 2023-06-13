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Корабли ТОФ в ходе учений выследили и уничтожили подлодку "противника" - РИА Новости, 13.06.2023
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00:39 13.06.2023 (обновлено: 06:27 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tof-1877700128.html
Корабли ТОФ в ходе учений выследили и уничтожили подлодку "противника"
Корабли ТОФ в ходе учений выследили и уничтожили подлодку "противника" - РИА Новости, 13.06.2023
Корабли ТОФ в ходе учений выследили и уничтожили подлодку "противника"
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" в ходе... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:39
2023-06-13T06:27
безопасность
охотское море
виктор лиина
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" в ходе оперативных учений в Японском и Охотском морях обнаружили и атаковали подлодку условного противника, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщили в пресс-службе ТОФ.Оперативные учения разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне проходят с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина. В учениях задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих."В рамках одного из эпизодов учения фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", действуя в составе тактической группы, осуществили поиск, слежение и уничтожение подводной лодкой условного противника. Для нанесения удара по району нахождения условной субмарины были применены реактивные глубинные бомбы", - сообщили на флоте.Кроме того, корабли провели совместные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-мм артиллерийских орудий АК-100, отработали постановку помех форсирование района с минной опасностью."Для уничтожения макета морской плавающей мины были применены корабельные 30-мм автоматические артиллерийские установки Ак-630", - добавили на флоте.
https://ria.ru/20230529/tof-1874732848.html
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безопасность, охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Охотское море, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ в ходе учений выследили и уничтожили подлодку "противника"

Корабли ТОФ в Японском и Охотском морях выследили и уничтожили подлодку "противника"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фрегат "Маршал Шапошников". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе фрегата "Маршал Шапошников", больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" в ходе оперативных учений в Японском и Охотском морях обнаружили и атаковали подлодку условного противника, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщили в пресс-службе ТОФ.
Оперативные учения разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне проходят с 5 по 20 июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина. В учениях задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.
"В рамках одного из эпизодов учения фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", действуя в составе тактической группы, осуществили поиск, слежение и уничтожение подводной лодкой условного противника. Для нанесения удара по району нахождения условной субмарины были применены реактивные глубинные бомбы", - сообщили на флоте.
Кроме того, корабли провели совместные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-мм артиллерийских орудий АК-100, отработали постановку помех форсирование района с минной опасностью.
"Для уничтожения макета морской плавающей мины были применены корабельные 30-мм автоматические артиллерийские установки Ак-630", - добавили на флоте.
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БезопасностьОхотское мореВиктор ЛиинаТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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