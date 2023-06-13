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Россия не действует террористическими методами, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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19:30 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/terrorizm-1877894545.html
Россия не действует террористическими методами, заявил Путин
Россия не действует террористическими методами, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия не действует террористическими методами, заявил Путин
Россия в отличие от властей Украины не может действовать террористическими методами, у нас страна, у них режим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:30
2023-06-13T19:30
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владимир путин
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия в отличие от властей Украины не может действовать террористическими методами, у нас страна, у них режим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы в отличии от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там - режим. И они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре, у них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение", - сказал Путин на встрече с военкорами, говоря о работе украинской агентуры. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.
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в мире, россия, украина, владимир путин, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Россия не действует террористическими методами, заявил Путин

Путин: Россия не действует террористическими методами, в отличие от властей Украины

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия в отличие от властей Украины не может действовать террористическими методами, у нас страна, у них режим, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы в отличии от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там - режим. И они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре, у них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение", - сказал Путин на встрече с военкорами, говоря о работе украинской агентуры.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.
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