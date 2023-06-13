https://ria.ru/20230613/terrorizm-1877894545.html

Россия не действует террористическими методами, заявил Путин

Россия не действует террористическими методами, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Россия не действует террористическими методами, заявил Путин

Россия в отличие от властей Украины не может действовать террористическими методами, у нас страна, у них режим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:30

2023-06-13T19:30

2023-06-13T19:30

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владимир путин

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия в отличие от властей Украины не может действовать террористическими методами, у нас страна, у них режим, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы в отличии от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там - режим. И они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре, у них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение", - сказал Путин на встрече с военкорами, говоря о работе украинской агентуры. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.

https://ria.ru/20230608/terrorizm-1876836889.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, верховная рада украины, владимир зеленский