https://ria.ru/20230613/terakty-1877759530.html

В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте

В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте - РИА Новости, 13.06.2023

В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте

С февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщил в понедельник Национальный... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:55

2023-06-13T11:55

2023-06-13T11:55

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. С февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет. "Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета... С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия