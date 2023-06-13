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В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте - РИА Новости, 13.06.2023
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11:55 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/terakty-1877759530.html
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте - РИА Новости, 13.06.2023
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте
С февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщил в понедельник Национальный... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:55
2023-06-13T11:55
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. С февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет. "Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета... С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте

НАК: в России с начала спецоперации предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. С февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет.
"Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета... С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", - говорится в релизе.
Самолет для снабжения диверсионно-разведывательных групп ГУР МО Украины на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
ФСБ: Киев готовил на территории России теракт с применением грязной бомбы
6 июня, 08:49
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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