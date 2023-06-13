https://ria.ru/20230613/terakty-1877759530.html
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте - РИА Новости, 13.06.2023
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте
С февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщил в понедельник Национальный... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:55
2023-06-13T11:55
2023-06-13T11:55
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. С февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов, сообщил в понедельник Национальный антитеррористический комитет. "Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета... С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
В России с начала СВО предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте
НАК: в России с начала спецоперации предотвратили 28 терактов и диверсий на транспорте