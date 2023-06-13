СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники
Politico: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной военной техники
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Украина хочет начать работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы над созданием инфраструктуры технического обслуживания поставляемой военной техники на своей территории или в соседней Польше, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.
"Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы над тем, чтобы создать техническое обслуживание на Украине или в расположенной рядом Польше", - говорится в публикации.
Вопрос об обслуживании бронетехники и танков, как уточняется, будет обсуждаться в ходе встречи контактной группы союзников Украины с участием министра обороны США Ллойда Остина позднее на текущей неделе.
Источник газеты также добавил, что несколько европейских компаний уже "делают планы на будущее" в этом отношении.
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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