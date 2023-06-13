https://ria.ru/20230613/tekhnika-1877915629.html

СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники

СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники - РИА Новости, 13.06.2023

СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники

Украина хочет начать работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы над созданием инфраструктуры технического обслуживания поставляемой... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T23:22

2023-06-13T23:22

2023-06-13T23:22

специальная военная операция на украине

украина

ллойд остин

нато

сша

министерство обороны сша

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031078_0:135:2048:1287_1920x0_80_0_0_dfac889c94654cc833157e3e88171f03.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Украина хочет начать работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы над созданием инфраструктуры технического обслуживания поставляемой военной техники на своей территории или в соседней Польше, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. "Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы над тем, чтобы создать техническое обслуживание на Украине или в расположенной рядом Польше", - говорится в публикации. Вопрос об обслуживании бронетехники и танков, как уточняется, будет обсуждаться в ходе встречи контактной группы союзников Украины с участием министра обороны США Ллойда Остина позднее на текущей неделе. Источник газеты также добавил, что несколько европейских компаний уже "делают планы на будущее" в этом отношении. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877880586.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, ллойд остин, нато, сша, министерство обороны сша, в мире, россия