Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/tekhnika-1877915629.html
СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники
СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники
Украина хочет начать работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы над созданием инфраструктуры технического обслуживания поставляемой... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:22
2023-06-13T23:22
специальная военная операция на украине
украина
ллойд остин
нато
сша
министерство обороны сша
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031078_0:135:2048:1287_1920x0_80_0_0_dfac889c94654cc833157e3e88171f03.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Украина хочет начать работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы над созданием инфраструктуры технического обслуживания поставляемой военной техники на своей территории или в соседней Польше, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне. "Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы над тем, чтобы создать техническое обслуживание на Украине или в расположенной рядом Польше", - говорится в публикации. Вопрос об обслуживании бронетехники и танков, как уточняется, будет обсуждаться в ходе встречи контактной группы союзников Украины с участием министра обороны США Ллойда Остина позднее на текущей неделе. Источник газеты также добавил, что несколько европейских компаний уже "делают планы на будущее" в этом отношении. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230613/oruzhie-1877880586.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866031078_77:0:1972:1421_1920x0_80_0_0_31fa4c46cae15a67612dc1f2ed896e25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ллойд остин, нато, сша, министерство обороны сша, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ллойд Остин, НАТО, США, Министерство обороны США, В мире, Россия
СМИ: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной техники

Politico: Украина хочет создать инфраструктуру для обслуживания западной военной техники

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Украина хочет начать работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса США и Европы над созданием инфраструктуры технического обслуживания поставляемой военной техники на своей территории или в соседней Польше, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.
"Украинское правительство стремится начать работу с оборонными индустриями США и Европы над тем, чтобы создать техническое обслуживание на Украине или в расположенной рядом Польше", - говорится в публикации.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин заявил об истощении западных запасов оружия из-за Украины
Вчера, 18:33
Вопрос об обслуживании бронетехники и танков, как уточняется, будет обсуждаться в ходе встречи контактной группы союзников Украины с участием министра обороны США Ллойда Остина позднее на текущей неделе.
Источник газеты также добавил, что несколько европейских компаний уже "делают планы на будущее" в этом отношении.
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛлойд ОстинНАТОСШАМинистерство обороны СШАВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала