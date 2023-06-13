https://ria.ru/20230613/tebbun-1877912755.html
Президент Алжира прибыл в Москву
Президент Алжира прибыл в Москву - РИА Новости, 13.06.2023
Президент Алжира прибыл в Москву
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник с государственным визитом в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:29
2023-06-13T22:29
2023-06-13T22:29
алжир (провинция)
россия
москва
абдельмаджид теббун
михаил богданов
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:309:2939:1962_1920x0_80_0_0_651d2d75617cbc90ab211a1264acf71c.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник с государственным визитом в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Самолет с лидером Алжира приземлился в международном аэропорту "Внуково-2" около 20:45. У трапа выстроился почетный караул. Военный оркестр сыграл гимны двух стран. На встрече высокого гостя присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов. Ранее арабская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщила, что президент Теббун встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.
алжир (провинция)
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b5a78995a36f9196af22a19ad83ceead.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алжир (провинция), россия, москва, абдельмаджид теббун, михаил богданов, владимир путин
Алжир (провинция), Россия, Москва, Абдельмаджид Теббун, Михаил Богданов, Владимир Путин
Президент Алжира прибыл в Москву
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву с государственным визитом