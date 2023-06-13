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Президент Алжира прибыл в Москву - РИА Новости, 13.06.2023
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22:29 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/tebbun-1877912755.html
Президент Алжира прибыл в Москву
Президент Алжира прибыл в Москву - РИА Новости, 13.06.2023
Президент Алжира прибыл в Москву
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник с государственным визитом в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:29
2023-06-13T22:29
алжир (провинция)
россия
москва
абдельмаджид теббун
михаил богданов
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник с государственным визитом в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Самолет с лидером Алжира приземлился в международном аэропорту "Внуково-2" около 20:45. У трапа выстроился почетный караул. Военный оркестр сыграл гимны двух стран. На встрече высокого гостя присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов. Ранее арабская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщила, что президент Теббун встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.
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алжир (провинция), россия, москва, абдельмаджид теббун, михаил богданов, владимир путин
Алжир (провинция), Россия, Москва, Абдельмаджид Теббун, Михаил Богданов, Владимир Путин
Президент Алжира прибыл в Москву

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл в Москву с государственным визитом

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник с государственным визитом в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Самолет с лидером Алжира приземлился в международном аэропорту "Внуково-2" около 20:45. У трапа выстроился почетный караул. Военный оркестр сыграл гимны двух стран. На встрече высокого гостя присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов.
Ранее арабская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщила, что президент Теббун встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.
 
Алжир (провинция)РоссияМоскваАбдельмаджид ТеббунМихаил БогдановВладимир Путин
 
 
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