https://ria.ru/20230613/tebbun-1877912755.html

Президент Алжира прибыл в Москву

Президент Алжира прибыл в Москву - РИА Новости, 13.06.2023

Президент Алжира прибыл в Москву

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник с государственным визитом в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:29

2023-06-13T22:29

2023-06-13T22:29

алжир (провинция)

россия

москва

абдельмаджид теббун

михаил богданов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829930371_0:309:2939:1962_1920x0_80_0_0_651d2d75617cbc90ab211a1264acf71c.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник с государственным визитом в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости. Самолет с лидером Алжира приземлился в международном аэропорту "Внуково-2" около 20:45. У трапа выстроился почетный караул. Военный оркестр сыграл гимны двух стран. На встрече высокого гостя присутствовал замглавы МИД России Михаил Богданов. Ранее арабская газета Al-Araby Al-Jadeed сообщила, что президент Теббун встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.

алжир (провинция)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алжир (провинция), россия, москва, абдельмаджид теббун, михаил богданов, владимир путин