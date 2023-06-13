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Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 13.06.2023 (обновлено: 23:44 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/tanki-1877889504.html
Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят
Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят
Немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, которые применяются Украиной в зоне спецоперации, прекрасно горят, внутри танков срабатывают... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:02
2023-06-13T23:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
владимир путин
нато
m2 bradley
leopard 2
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, которые применяются Украиной в зоне спецоперации, прекрасно горят, внутри танков срабатывают боекомплекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. "Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны", - сказал Путин. Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео с захваченной украинской техникой, в том числе американскими БМП Bradley и немецкими танками Leopard-2A6. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230613/tanki-1877745860.html
https://ria.ru/20230512/bmp-3-1871179325.html
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Путин: Bradley и Leopard, как мы и предполагали, прекрасно горят
Путин: Bradley и Leopard, как мы и предполагали, прекрасно горят
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безопасность, россия, украина, владимир путин, нато, m2 bradley, leopard 2, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, M2 Bradley, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят

Путин заявил, что и танки Leopard, и БМП Bradley, как и предполагалось, прекрасно горят

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, которые применяются Украиной в зоне спецоперации, прекрасно горят, внутри танков срабатывают боекомплекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
"Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны", - сказал Путин.
Что пробивает броню танка Leopard 2
Вчера, 11:28
Инфографика
Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео с захваченной украинской техникой, в том числе американскими БМП Bradley и немецкими танками Leopard-2A6.
Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК".
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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТОM2 BradleyLeopard 2Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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