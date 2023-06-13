https://ria.ru/20230613/tanki-1877889504.html

Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят

Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил, что Bradley и Leopard прекрасно горят

Немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, которые применяются Украиной в зоне спецоперации, прекрасно горят, внутри танков срабатывают... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:02

2023-06-13T19:02

2023-06-13T23:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

владимир путин

нато

m2 bradley

leopard 2

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Немецкие танки Leopard и БМП производства США Bradley, которые применяются Украиной в зоне спецоперации, прекрасно горят, внутри танков срабатывают боекомплекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. "Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley и Leopard. Причем, не знаю, видели, наверное, там, боекомплекты внутри танков срабатывают, все разлетается в разные стороны", - сказал Путин. Минобороны РФ в понедельник опубликовало видео с захваченной украинской техникой, в том числе американскими БМП Bradley и немецкими танками Leopard-2A6. Запад расширяет объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, поставляемых киевскому режиму, это объясняется решимостью США и их союзников воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что украинский народ заставляют воевать за чужие задачи, а саму Украину превратили в "натовскую ЧВК". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Америка продолжает линию на то, чтобы де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230613/tanki-1877745860.html

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Кирилл Волков

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Путин: Bradley и Leopard, как мы и предполагали, прекрасно горят Путин: Bradley и Leopard, как мы и предполагали, прекрасно горят 2023-06-13T19:02 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, владимир путин, нато, m2 bradley, leopard 2, ситуация в днр и лнр