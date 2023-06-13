https://ria.ru/20230613/tanki-1877847913.html

Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин

Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин

Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:00

2023-06-13T17:00

2023-06-13T17:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту, заявил президент России Владимир Путин.Во время встречи с военными корреспондентами российский лидер отметил, что Украина во время контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, и это только то, что Москва видит - на самом деле таких потерь больше."Вот я сказал, танков у них свыше 160 (потеряно - ред.), у нас - 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230613/poteri-1877855022.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, владимир путин, безопасность