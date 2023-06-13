https://ria.ru/20230613/tanki-1877847913.html
Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин
Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин
Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:00
2023-06-13T17:00
2023-06-13T17:33
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту, заявил президент России Владимир Путин.Во время встречи с военными корреспондентами российский лидер отметил, что Украина во время контрнаступления потеряла 160 танков и 360 бронемашин, и это только то, что Москва видит - на самом деле таких потерь больше."Вот я сказал, танков у них свыше 160 (потеряно - ред.), у нас - 54. Часть из них подлежит восстановлению и ремонту", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230613/poteri-1877855022.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: Россия потеряла на Украине 54 танка, часть подлежит восстановлению
Путин: Россия потеряла на Украине 54 танка, часть подлежит восстановлению
2023-06-13T17:00
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность
Россия потеряла на Украине 54 танка, заявил Путин
Путин: Россия потеряла на Украине 54 танка, часть из них подлежит восстановлению