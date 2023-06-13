Глава Иркутской области рассказал подробности столкновения танкеров на Лене
Губернатор Кобзев: капитан одного из танкеров в момент их столкновения на Лене был пьян
Река Лена в Якутии. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. После столкновения двух танкеров на реке Лена в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92, нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.
Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. При столкновении была повреждена одна из цистерн, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. Никто не пострадал. Экипаж оперативно начал перекачку топлива в другую емкость, установил боновое ограждение и использовал для сбора нефтепродуктов сорбент. СК начал доследственную проверку.
"Утром провел внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсудили с коллегами вопросы ликвидации последствий столкновения двух танкеров на реке Лена. По предварительной информации, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92. На данный момент нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. В них созданы рабочие группы. В числе прочего их задача – отслеживать, чтобы люди не использовали воду из реки для собственных нужд и водопоя сельскохозяйственных животных", - написал Кобзев.
"Судном "Ерофей Хабаров" управлял помощник капитана. Как показало медицинское освидетельствование, капитан в свою очередь был нетрезв. Безусловно, этому факту необходима юридическая оценка. На данный момент возбуждено уголовное дело", - добавил Кобзев.
По словам начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслава Федосеенко, слова которого приводит пресс-служба правительства Иркутской области, собственник судна "Ерофей Хабаров" сообщил о происшествии с опозданием, задержка информации составила более часа. Это повлияло на масштаб происшествия и оперативность реагирования спасательных подразделений. Образовавшаяся течь бензина в настоящее время устранена.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил провести мониторинг воды по всем населенным пунктам вниз по течению, где прошла бензиновая фракция. Это поселки Алексеевск, Воронежский, Салтыков, Алымовка, Никулина, Банщикова, Чечуйск, Юбилейный и другие.
На заседании было отмечено, что официальных водоисточников на реке Лена нет. Рабочую группу по ликвидации последствий попадания нефтепродуктов в реку Лена возглавил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.