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В Таиланде таксист украл у туриста часы за 35 тысяч долларов

В Таиланде таксист украл у туриста часы за 35 тысяч долларов - РИА Новости, 13.06.2023

В Таиланде таксист украл у туриста часы за 35 тысяч долларов

В Бангкоке по подозрению в краже часов, кредитной карты и ноутбука у заснувшего в его машине пассажира из Японии арестован водитель такси, сообщает газета... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:00

2023-06-13T14:00

2023-06-13T14:03

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БАНГКОК, 13 июн - РИА Новости. В Бангкоке по подозрению в краже часов, кредитной карты и ноутбука у заснувшего в его машине пассажира из Японии арестован водитель такси, сообщает газета Bangkok Post. На допросе в полиции таксист признался в краже и показал, что заложил украденные часы "Ролекс" стоимостью 35 тысяч долларов за 25 тысяч бат (716 долларов). Таксист подвозил нетрезвого японского туриста в два часа ночи в четверг, 8 июня, из района ночных клубов и ресторанов. Путешественник заснул в машине, и водитель воспользовался этим, чтобы снять с руки пассажира часы, вынуть из бумажника кредитную карту, а из сумки – компьютер Apple, сообщает газета со ссылкой на полицию. Выходя из машины, турист не заметил пропажи, а обратился в полицию только днем в четверг. В понедельник японец сообщил полицейским, что получил банковские СМС-сообщения о двух платежах с использованием его кредитной карты при покупках, которые были совершены на одной из окраин Бангкока. Полицейские сумели найти и задержать проживающего в этом районе таксиста и нашли при обыске в его комнате украденный ноутбук, а в кошельке – кредитную карту туриста. Часов в комнате не было, так как водитель такси уже заложил их в ломбарде, сообщает газета. По информации издания, водитель такси ранее имел судимости за злоупотребления наркотиками и незаконный оборот наркотиков в 2012 и 2015 годах.

https://ria.ru/20230612/stambul-1877637427.html

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новости - туризм, бангкок, таиланд, япония, происшествия