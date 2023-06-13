https://ria.ru/20230613/tabak-1877799491.html
Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка
Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:13
2023-06-13T14:13
2023-06-13T14:52
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с алкогольным рынком.В пояснительной записке указано, что документ направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для нее.Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, экспорт и импорт такой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство.С 1 марта 2024-го начнет действовать обязательная консервация неиспользуемого оборудования. Учет объемов производства и оборота табачной продукции будут вести с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты вступят в силу нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую установит кабмин.Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением норм, которые начнут действовать позднее. В частности, с 1 июля 2025-го на складах и в производственных помещениях производителя табачной продукции и сырья запретят размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html
https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка
Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с алкогольным рынком.
В пояснительной записке указано, что документ направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для нее.
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Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, экспорт и импорт такой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.
Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство.
С 1 марта 2024-го начнет действовать обязательная консервация неиспользуемого оборудования. Учет объемов производства и оборота табачной продукции будут вести с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты вступят в силу нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую установит кабмин.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением норм, которые начнут действовать позднее. В частности, с 1 июля 2025-го на складах и в производственных помещениях производителя табачной продукции и сырья запретят размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
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