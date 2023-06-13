https://ria.ru/20230613/tabak-1877799491.html

Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:13

2023-06-13T14:13

2023-06-13T14:52

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с алкогольным рынком.В пояснительной записке указано, что документ направлен на сокращение объемов нелегального выпуска и продажи такой продукции и сырья для нее.Производство, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска, экспорт и импорт такой продукции для реализации в магазинах беспошлинной торговли отнесены в законе к лицензируемым видам деятельности. Наличие лицензии станет обязательным с 1 марта 2024 года.Для предотвращения незаконного выпуска табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья вводится обязательная госрегистрация отдельных видов установленного основного технологического оборудования для их производства. Виды такого оборудования определит правительство.С 1 марта 2024-го начнет действовать обязательная консервация неиспользуемого оборудования. Учет объемов производства и оборота табачной продукции будут вести с помощью государственной системы мониторинга маркируемых товаров. С этой же даты вступят в силу нормы, связанные с запретом продажи никотинсодержащей продукции ниже минимальной цены, которую установит кабмин.Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением норм, которые начнут действовать позднее. В частности, с 1 июля 2025-го на складах и в производственных помещениях производителя табачной продукции и сырья запретят размещать основное технологическое оборудование, не находящееся у него в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html

https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия