https://ria.ru/20230613/t-90-1877863107.html

Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире

Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире - РИА Новости, 13.06.2023

Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире

Танк Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире, как только выходит на позицию, другим там делать нечего, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:44

2023-06-13T17:44

2023-06-13T18:24

специальная военная операция на украине

т-90

безопасность

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Танк Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире, как только выходит на позицию, другим там делать нечего, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит - все, там (становится – ред.) некому (и) нечего делать: дальше, точнее и защищенность выше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.Президент рассказал историю, как этот танк остался в рабочем состоянии даже после подрыва на фугасе. "Мне один из командиров рассказывал: к сожалению, танкист погиб, когда танк Т-90 попал на фугас. Видимо, подлетел танк - и человек получил ранения, будучи там. Но не от боевого снаряда, а просто ударился сильно - и все. Танк в рабочем состоянии остался", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230527/tank-1874304046.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

т-90, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр