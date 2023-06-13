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Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире - РИА Новости, 13.06.2023
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17:44 13.06.2023 (обновлено: 18:24 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/t-90-1877863107.html
Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире
Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире - РИА Новости, 13.06.2023
Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире
Танк Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире, как только выходит на позицию, другим там делать нечего, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:44
2023-06-13T18:24
специальная военная операция на украине
т-90
безопасность
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Танк Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире, как только выходит на позицию, другим там делать нечего, заявил президент РФ Владимир Путин."Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит - все, там (становится – ред.) некому (и) нечего делать: дальше, точнее и защищенность выше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.Президент рассказал историю, как этот танк остался в рабочем состоянии даже после подрыва на фугасе. "Мне один из командиров рассказывал: к сожалению, танкист погиб, когда танк Т-90 попал на фугас. Видимо, подлетел танк - и человек получил ранения, будучи там. Но не от боевого снаряда, а просто ударился сильно - и все. Танк в рабочем состоянии остался", - отметил Путин.
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т-90, безопасность, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Т-90, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин назвал Т-90 лучшим танком в мире

Путин: как только танк Т-90 выходит на позицию, становится некому и нечего делать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-90-М "Прорыв"
Танк Т-90-М Прорыв - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Танк Т-90-М "Прорыв" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Танк Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире, как только выходит на позицию, другим там делать нечего, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" - лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит - все, там (становится – ред.) некому (и) нечего делать: дальше, точнее и защищенность выше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
Президент рассказал историю, как этот танк остался в рабочем состоянии даже после подрыва на фугасе. "Мне один из командиров рассказывал: к сожалению, танкист погиб, когда танк Т-90 попал на фугас. Видимо, подлетел танк - и человек получил ранения, будучи там. Но не от боевого снаряда, а просто ударился сильно - и все. Танк в рабочем состоянии остался", - отметил Путин.
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