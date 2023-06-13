https://ria.ru/20230613/svo-1877859123.html
Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин
Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин
Солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:32
2023-06-13T17:32
2023-06-13T17:42
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь "срочники". Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами."Конечно, сегодня уже эти территории - это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет", - добавил президент.
https://ria.ru/20230613/lapin-1877860528.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин
Путин: необходимости в отправке срочников в зону СВО нет