https://ria.ru/20230613/svo-1877859123.html

Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин

Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Срочников не планируют направлять в зону СВО, заявил Путин

Солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:32

2023-06-13T17:32

2023-06-13T17:42

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь "срочники". Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами."Конечно, сегодня уже эти территории - это территории Российской Федерации, но тем не менее специальная военная операция там продолжается, да и необходимости, как мне докладывает Министерство обороны, направлять их в эту зону нет", - добавил президент.

https://ria.ru/20230613/lapin-1877860528.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин