https://ria.ru/20230613/svideteli-1877739196.html

Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту

Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту - РИА Новости, 13.06.2023

Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту

Жительница военного городка в Приморье осуждена на 2,5 года условно за организацию и проведение собраний запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:42

2023-06-13T10:42

2023-06-13T10:43

происшествия

россия

свидетели иеговы

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Жительница военного городка в Приморье осуждена на 2,5 года условно за организацию и проведение собраний запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает управление ФСБ России по Тихоокеанскому флоту. "Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена противоправная деятельность жительницы закрытого военного городка… связанная с организацией и проведением в месте компактного проживания военнослужащих отдельного смешанного авиационного полка ТОФ собраний запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, а также вовлечением в указанную организацию военнослужащих жителей указанного населенного пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что местная жительница признана виновной по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" и приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с ограничением свободы 7 месяцев. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Организация запрещена в России

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867349688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, свидетели иеговы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тихоокеанский флот вмф россии