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Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту - РИА Новости, 13.06.2023
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10:42 13.06.2023 (обновлено: 10:43 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/svideteli-1877739196.html
Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту
Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту - РИА Новости, 13.06.2023
Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту
Жительница военного городка в Приморье осуждена на 2,5 года условно за организацию и проведение собраний запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:42
2023-06-13T10:43
происшествия
россия
свидетели иеговы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Жительница военного городка в Приморье осуждена на 2,5 года условно за организацию и проведение собраний запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает управление ФСБ России по Тихоокеанскому флоту. "Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена противоправная деятельность жительницы закрытого военного городка… связанная с организацией и проведением в месте компактного проживания военнослужащих отдельного смешанного авиационного полка ТОФ собраний запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, а также вовлечением в указанную организацию военнослужащих жителей указанного населенного пункта", - говорится в сообщении. Отмечается, что местная жительница признана виновной по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" и приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с ограничением свободы 7 месяцев. В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.* Организация запрещена в России
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867349688.html
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происшествия, россия, свидетели иеговы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), тихоокеанский флот вмф россии
Происшествия, Россия, Свидетели Иеговы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Тихоокеанский флот ВМФ России
Жительницу Приморья осудили за вовлечение военных в секту

Жительницу Приморья получила 2,5 года условно за вовлечение военных в "Свидетели Иеговы"*

© ФСБ РФФСБ РФ
ФСБ РФ
© ФСБ РФ
ФСБ РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Жительница военного городка в Приморье осуждена на 2,5 года условно за организацию и проведение собраний запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, сообщает управление ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.
"Управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту пресечена противоправная деятельность жительницы закрытого военного городка… связанная с организацией и проведением в месте компактного проживания военнослужащих отдельного смешанного авиационного полка ТОФ собраний запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, а также вовлечением в указанную организацию военнослужащих жителей указанного населенного пункта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местная жительница признана виновной по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" и приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с ограничением свободы 7 месяцев.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Организация запрещена в России
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ПроисшествияРоссияСвидетели ИеговыФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Тихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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