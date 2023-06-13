https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

Новые страхи Запада: Россия возродит старую империю

Новые страхи Запада: Россия возродит старую империю - РИА Новости, 13.06.2023

Новые страхи Запада: Россия возродит старую империю

Мы живем в эпоху, когда карты будущего мира рисуют все подряд. Государственные границы пересочиняются по воле безудержной фантазии. Есть множество карт... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:08

аналитика

в мире

россия

австрия

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евросоюз

роберт фицо

венгрия

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Мы живем в эпоху, когда карты будущего мира рисуют все подряд. Государственные границы пересочиняются по воле безудержной фантазии. Есть множество карт разъединенных штатов Америки, есть карта деколонизированной России, распавшегося Китая, развалившегося ЕС. На границах былых империй и блоков возникнут самые причудливые страны-химеры. В Барселоне мечтают об Испанской марке, в Белфасте — об объединении с Ирландией.Коллеги из европейского Politico предсказывают, что на руинах ЕС может возродиться Австро-Венгерская империя. Что же может вновь объединить столь разные страны и народы? Попросту говоря — нелюбовь к Америке, нежелание выполнять команды из Брюсселя и симпатии к России.В Австрии стремительно набирает очки Герберт Кикль, глава Партии свободы. Судя по опросам, он уже в этом году вполне может стать лидером страны. Эта кандидатура чрезвычайно не нравится Брюсселю. Партию свободы бюрократы ЕС считают крайне правой, а самого Кикля ругают на все корки — он и конспиролог, и популист, и националист.Уже сам набор ругательств предполагает, что политик оппозиционно настроен к Брюсселю. Действительно, Кикль резко критиковал коронавирусные локдауны и аферы с закупкой американских вакцин. Он намеревается решительно ограничить поток мигрантов в Австрию, прижать "зеленых", которые разваливают энергетику и промышленность страны, и наладить отношения с Россией.В отличие от большинства европейских политиков, Кикль не обслуживает интересы корпораций, банков и американских олигархов. Вся его программа — это буквально глас австрийского народа, именно этого люди и хотят. Недаром последний опрос показал, что 78% австрийцев выступают за возобновление нормальных отношений с Россией после окончания СВО. Так что в каком-то смысле Кикль популист, конечно. Но вообще-то это и называется демократией — власть народа, а не власть демократов.Сходная история разворачивается в Словакии. Там в опросах избирателей лидирует Роберт Фицо, бывший премьер страны. В 2018 году его "ушли" в отставку на волне протестов, очень напоминающих проамериканский "майдан". Но сегодня он вновь в большой политике и нацелился в сентябре возглавить страну. Главное предвыборное обещание Фицо — прекратить поддержку Украины.А тут еще вечный возмутитель спокойствия Виктор Орбан в Венгрии с тем же набором антибрюссельских "ересей" — против мигрантов, против ЛГБТ-культа, против разжигания конфликта на Украине.Полку "популистов" прибыло и в Восточной Германии. Рейтинги партии "Альтернатива для Германии" растут здесь так, что это всерьез напугало и Берлин, и Брюссель. Эту партию истеблишмент ЕС раньше называл "крайне правой", но сегодня ее клеймят еще хуже — "понимающие Россию". Это ужасная ересь в нынешнем ЕС, хуже этих еретиков только "понимающие Путина".Однако, несмотря на весь этот хейт в официальных СМИ, народные массы "Альтернативу" поддерживают. В масштабах всей Германии они уверенно занимают третье место с небольшим отрывом от лидеров. Но если бы выборы проходили только в ГДР, у них были бы все шансы на победу — там у партии рейтинг выше 26%. Надо ли говорить, что главный план "Альтернативы" — скорейшее разрешение украинского конфликта?По факту СВО расколола Евросоюз, и там образовался целый оппозиционный блок земель и стран, "понимающих Россию". По опросам хорошо видно, что в Австрии, Словакии, Восточной Германии и зажатых между ними и Россией Балканских странах большинство населения относится к России с симпатией. По очертаниям этот блок стран действительно напоминает Австро-Венгерскую империю.Понятно, что пророссийский конгломерат не совпадает с официальными границами европейских государств, однако Россия много раз эти границы кроила и перекраивала — в конце концов, мы совсем недавно отдали Восточную Германию западным немцам, но, как видно, живется им в ФРГ ой как несладко, иначе они не гнались бы так упорно за "Альтернативой" общегерманскому пути. У нас, естественным образом, остались миллионы союзников в странах Варшавского договора. В Италии и Греции огромное количество избирателей тоже понимают Россию и Путина.Вопрос, кто будет лидером новой Австро-Венгерской империи, даже не стоит. Понятно, что суверенная Россия станет центром притяжения для всех этих маленьких народов, измученных общеевропейской либеральной "повесточкой", которая несет коренным народам Европы только ускоренное вымирание.Недаром так волнуются сегодня австрийские Габсбурги. Карл Габсбург Лотарингский разжигает нацизм и русофобию на Украине, зомбируя местных жителей с помощью купленных им СМИ, и открыто призывает своих американских патронов "сменить режим в России". Ему по-прежнему кажется, что Западная Украина — это его наследственная вотчина. Сел бы эрцгерцог на коня, препоясался мечом, поскакал бы воевать за Галичину с поляками — они ведь тоже считают эту землю своей. Но нет, Карла Габсбурга хватает только на то, чтобы гнать на фронт несчастных прокси-казаков.Сомнительно, что такой тип может чем-то понравиться народам бывшей Австро-Венгрии. Папа Карла, Отто Габсбург, был одним из создателей Всемирного экономического форума. Сегодня все идеи ВЭФ сводятся к тому, чтобы похоронить Старую Европу с концами — завалив ее мигрантами, затравив боевыми трансгендерами и разрушив всю промышленность в пользу зеленой повестки.Модель нового мира, где кучке богачей принадлежит все, а миллионы людей живут в цифровом концлагере, как нельзя лучше отвечает желаниям таких аристократов, как Габсбург. Ну и зачем Австро-Венгрии в любом ее виде такой эрцгерцог? Право, с Россией куда лучше.

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html

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аналитика, в мире, россия, австрия, виктор орбан, евросоюз, роберт фицо, венгрия, европа, германия