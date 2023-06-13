https://ria.ru/20230613/stend-1877878218.html
The Guardian: российский стенд затмит всех на Food and Beverage West Africa
The Guardian: российский стенд затмит всех на Food and Beverage West Africa - РИА Новости, 13.06.2023
The Guardian: российский стенд затмит всех на Food and Beverage West Africa
Российский стенд станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa в Лагосе (Нигерия), которая проходит с 13 по 15 июня, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:06
2023-06-13T19:06
2023-06-13T19:06
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
лагос
россия
нигерия
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский стенд станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa в Лагосе (Нигерия), которая проходит с 13 по 15 июня, пишет газета The Guardian.Компании из России представят крупнейшую национальную экспозицию в Landmark Centre.В этом году на выставке представлена продукция 11 российских производителей аграрной продукции под единым брендом "Сделано в России" на площади более 380 квадратных метров.Они презентуют мясную, молочную, масложировую, зерновую, зернобобовую и готовую продукцию, а также пищевые ингредиенты, алкогольную и безалкогольную продукцию, оборудование для пищевой промышленности и упаковку.
https://ria.ru/20230613/ekspozitsiya-1877829340.html
лагос
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), лагос, россия, нигерия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Лагос, Россия, Нигерия, Экономика
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский стенд станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa в Лагосе (Нигерия), которая проходит с 13 по 15 июня, пишет газета The Guardian.
Компании из России
представят крупнейшую национальную экспозицию в Landmark Centre.
В этом году на выставке представлена продукция 11 российских производителей аграрной продукции под единым брендом "Сделано в России" на площади более 380 квадратных метров.
Они презентуют мясную, молочную, масложировую, зерновую, зернобобовую и готовую продукцию, а также пищевые ингредиенты, алкогольную и безалкогольную продукцию, оборудование для пищевой промышленности и упаковку.
Экспозиция Made in Russia впервые открылась на Food & Beverage West Africa