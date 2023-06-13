https://ria.ru/20230613/stend-1877878218.html

The Guardian: российский стенд затмит всех на Food and Beverage West Africa

The Guardian: российский стенд затмит всех на Food and Beverage West Africa - РИА Новости, 13.06.2023

The Guardian: российский стенд затмит всех на Food and Beverage West Africa

Российский стенд станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa в Лагосе (Нигерия), которая проходит с 13 по 15 июня, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:06

2023-06-13T19:06

2023-06-13T19:06

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

лагос

россия

нигерия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746362652_0:245:3050:1961_1920x0_80_0_0_6198e8a2f448fbf4aa3d075454fdee8b.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский стенд станет самым большим на выставке Food and Beverage West Africa в Лагосе (Нигерия), которая проходит с 13 по 15 июня, пишет газета The Guardian.Компании из России представят крупнейшую национальную экспозицию в Landmark Centre.В этом году на выставке представлена продукция 11 российских производителей аграрной продукции под единым брендом "Сделано в России" на площади более 380 квадратных метров.Они презентуют мясную, молочную, масложировую, зерновую, зернобобовую и готовую продукцию, а также пищевые ингредиенты, алкогольную и безалкогольную продукцию, оборудование для пищевой промышленности и упаковку.

https://ria.ru/20230613/ekspozitsiya-1877829340.html

лагос

россия

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), лагос, россия, нигерия, экономика