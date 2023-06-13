https://ria.ru/20230613/ssha-1877775037.html

СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов

СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов - РИА Новости, 13.06.2023

СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов

Белый дом все еще обсуждает возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, существуют некоторые разногласия относительно способов поддержки украинских... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:43

2023-06-13T12:43

2023-06-13T12:50

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Белый дом все еще обсуждает возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, существуют некоторые разногласия относительно способов поддержки украинских войск, пишет газета Wall Street Journal."Есть разногласия в администрации (президента США Джо) Байдена о том, как лучше поддерживать украинские войска, в том числе поставлять ли кассетные боеприпасы... Белый дом все еще обсуждает, следует ли предоставлять другое оружие Украине, в том числе кассетные боеприпасы, о которых просил Киев", - говорится в материале издания.Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230613/ssha-1877162467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, сша