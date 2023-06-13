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СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов - РИА Новости, 13.06.2023
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12:43 13.06.2023 (обновлено: 12:50 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ssha-1877775037.html
СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов
СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов
Белый дом все еще обсуждает возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, существуют некоторые разногласия относительно способов поддержки украинских... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:43
2023-06-13T12:50
в мире
киев
сша
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Белый дом все еще обсуждает возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, существуют некоторые разногласия относительно способов поддержки украинских войск, пишет газета Wall Street Journal."Есть разногласия в администрации (президента США Джо) Байдена о том, как лучше поддерживать украинские войска, в том числе поставлять ли кассетные боеприпасы... Белый дом все еще обсуждает, следует ли предоставлять другое оружие Украине, в том числе кассетные боеприпасы, о которых просил Киев", - говорится в материале издания.Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, киев, сша
В мире, Киев, США
СМИ сообщили о разногласиях в США вокруг отправки Киеву кассетных снарядов

WSJ: США пока обсуждают возможность отправки Киеву кассетных снарядов, есть разногласия

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Белый дом все еще обсуждает возможность отправки Украине кассетных боеприпасов, существуют некоторые разногласия относительно способов поддержки украинских войск, пишет газета Wall Street Journal.
«
"Есть разногласия в администрации (президента США Джо) Байдена о том, как лучше поддерживать украинские войска, в том числе поставлять ли кассетные боеприпасы... Белый дом все еще обсуждает, следует ли предоставлять другое оружие Украине, в том числе кассетные боеприпасы, о которых просил Киев", - говорится в материале издания.
Представитель МИД РФ Мария Захарова в марте заявляла, что Россия отреагирует, если информация о запросе Украины к США о поставках кассетных боеприпасов подтвердится. Перед этим СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Украина расширила свой запрос к США, включив в него кассетные авиационные боеприпасы МК-20.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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