https://ria.ru/20230613/ssha-1877773214.html

СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном

СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 13.06.2023

СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном

Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:37

2023-06-13T12:37

2023-06-13T13:45

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Ожидается, что администрация Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США дают Киеву", — пишет издание.Согласно одному из чиновников, сейчас нет серьезных препятствий для одобрения отправки боеприпасов с обедненным ураном. Но некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность, что из-за передачи этих снарядов Вашингтон подвергнут критике, так как они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, если Британия передаст снаряды с обедненным ураном Киеву, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование таких боеприпасов как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.

https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html

https://ria.ru/20230323/tayna-1860229398.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша