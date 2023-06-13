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СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном
СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном
Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:37
2023-06-13T12:37
2023-06-13T13:45
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников."Ожидается, что администрация Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США дают Киеву", — пишет издание.Согласно одному из чиновников, сейчас нет серьезных препятствий для одобрения отправки боеприпасов с обедненным ураном. Но некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность, что из-за передачи этих снарядов Вашингтон подвергнут критике, так как они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, если Британия передаст снаряды с обедненным ураном Киеву, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование таких боеприпасов как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
https://ria.ru/20230426/snaryady-1867844715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
СМИ: CША собираются предоставить Украине снаряды с обедненным ураном
WSJ: CША оснастят танки Abrams для ВСУ снарядами с обедненным ураном
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Белый дом собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal
со ссылкой на американских чиновников.
«
"Ожидается, что администрация Байдена предоставит Украине снаряды с обедненным ураном после недель внутренних дискуссий о том, как оснастить танки Abrams, которые США дают Киеву", — пишет издание.
Согласно одному из чиновников, сейчас нет серьезных препятствий для одобрения отправки боеприпасов с обедненным ураном. Но некоторые должностные лица в Белом доме выразили обеспокоенность, что из-за передачи этих снарядов Вашингтон подвергнут критике, так как они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.
В марте Великобритания объявила о планах передать Киеву вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.
В Кремле напомнили о последствиях применения снарядов с ураном в Югославии
Президент Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, если Британия передаст снаряды с обедненным ураном Киеву, то это плохо кончится для Лондона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова охарактеризовала использование таких боеприпасов как проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, которая чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Их применение может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали боеприпасы с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии
в 1999-м и после вторжения в Ирак
в 2003-м.
"Мы держим это в тайне". В США рассказали, что скрывают о снарядах с ураном