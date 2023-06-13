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ФБР топит Байдена. Президента США обвиняют в работе на врага - РИА Новости, 13.06.2023
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08:00 13.06.2023 (обновлено: 08:08 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ssha-1877162467.html
ФБР топит Байдена. Президента США обвиняют в работе на врага
ФБР топит Байдена. Президента США обвиняют в работе на врага - РИА Новости, 13.06.2023
ФБР топит Байдена. Президента США обвиняют в работе на врага
Скандал с возможным участием хозяина Белого дома в крупной коррупционной схеме выходит на новый уровень. Конгрессмены подозревают ФБР в сокрытии документов,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:00
2023-06-13T08:08
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
кристофер рэй
федеральное бюро расследований сша
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Скандал с возможным участием хозяина Белого дома в крупной коррупционной схеме выходит на новый уровень. Конгрессмены подозревают ФБР в сокрытии документов, указывающих на вину Джо Байдена. Если это подтвердится, последствия непредсказуемы.Обмен обвинениямиНынешняя кампания — часть большой и долгой войны компроматов.В январе стало известно: Байден в нарушение предписаний вывез к себе домой государственные бумаги, в том числе секретные, с которыми работал, когда был сенатором и вице-президентом.Однако дело не получило развития, ожидаемого политическими оппонентами главы государства, республиканцами.Белый дом перехватил повестку благодаря громким судебным разбирательствам с Дональдом Трампом. Экс-президента обвинили в фальсификации документов и незаконной выплате огромной суммы порноактрисе — за то, чтобы та молчала об интимной связи с ним.В марте республиканцы переключились на еще одну давнюю историю. Обнаружили некие финансовые отчеты за 2015-2017-й, по которым действующий президент и его семья получили более миллиона долларов от компании State Energy HK Limited.Причем речь шла о китайской фирме (хотя обслуживает она Гонконг, обладающий в КНР специальным административным статусом). Для Вашингтона же Пекин — главный конкурент, а иногда — противник.От пяти до десяти миллионовБелый дом обвинения отверг, но "слоны" не успокоились. В мае председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса Джеймс Комер сообщил о расследовании всех предполагаемых теневых сделок семьи президента. "Он продолжает лгать американскому народу. Байдены получили миллионы долларов из Китая", — подчеркнул республиканец.Взятку от некоего иностранца (гражданство не уточняется) прореспубликанский ресурс Fox News оценил в пять миллионов долларов.Согласно отчету комитета Комера, члены семьи президента и их бизнес-партнеры учредили два десятка сомнительных компаний. Через них поступали деньги из Китая и Румынии. Всего за период вице-президентства Байдена (2009-2017-й) — более десяти миллионов долларов.Заслуживающий доверия источникКомер и председатель сенатского юридического комитета Чак Грассли ссылаются на анонимного осведомителя. По его словам, ФБР располагает документом — формой FD-1023 от 30 июня 2020-го с подробной информацией о вовлеченности Байдена в коррупционную схему.Источник Fox News подчеркнул, что осведомителя "постоянно проверяли" и признали "в высшей степени заслуживающим доверия". Форма FD-1023 используется агентами бюро для записи конфиденциальных сообщений. Ее существование в байденовском деле официально признано."Директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил наличие формы FD-1023, в которой утверждалось, что вице-президент Байден участвовал в преступной схеме взяточничества с иностранным гражданином", — указал Комер."Мы знаем, что у ФБР есть очень серьезные обвинения. Неясно, что они с этим сделали. Расследовали версии или замели их под ковер?" — задался вопросом Грассли.Обоих конгрессменов федералы пригласили ознакомиться с формой в штаб-квартире бюро. Но те хотят большего — передачи оригинала документа в комитет по надзору.Консолидация республиканцевКомер обратился к ФБР с соответствующим требованием. Там отказали, сославшись на секретность источников и методов получения информации.Председатель комитета пригрозил обвинить Рэя в неуважении к конгрессу. Такого не случалось уже сорок лет.Кризиса все же удалось избежать. Восьмого июня комитет назначил заседание по оценке действий Рэя. По всем признакам его готовы были осудить. В ФБР, очевидно, понимали это и согласились предоставить комитету Комера имеющуюся по Байдену документацию, включая конфиденциальную форму FD-1023.Вероятно, сыграло роль и то, что Рэй — республиканец. Бюро он возглавил еще при Трампе и, видимо, сам не хочет препятствовать расследованию возможных правонарушений Байдена.ФБР, впрочем, предупредило: предоставляемые документы не служат основанием для предъявления обвинений президенту.Цели и перспективыКомер заверил, что данные из бюро тщательно изучат. Но сроков не назвал.Если надзорная группа сумеет доказать палате представителей и сената вину главы государства, это откроет путь для голосования об импичменте.Байден, отвечая на вопрос о коррупционных схемах, заявил, что "это чепуха". "Я честен", — сказал он, добавив, что не давил на правоохранительные органы ни в случае с расследованиями против себя, ни в делах соперника, Трампа.Рейтинг у хозяина Белого дома невысокий. Сторонников на пять-семь процентов меньше, чем тех, кто не одобряет его деятельность.Пока по соцопросам непонятно, насколько подозрения в коррупции влияют на общественное мнение. Респондентов в основном беспокоит возраст и состояние здоровья президента. Особенно на фоне новых инцидентов вроде падения в Академии ВВС (встать самостоятельно Байден не смог) и неудачного выхода из вертолета (когда он ударился головой).В этих условиях конгрессменам необязательно доводить дело до импичмента. До новых выборов чуть больше года, скамейки запасных у демократов нет, поэтому республиканцам достаточно просто подогревать скандалы, которые дискредитируют президента и открывают дорогу его конкурентам от "слонов".
сша
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, кристофер рэй, федеральное бюро расследований сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, Федеральное бюро расследований США

ФБР топит Байдена. Президента США обвиняют в работе на врага

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Скандал с возможным участием хозяина Белого дома в крупной коррупционной схеме выходит на новый уровень. Конгрессмены подозревают ФБР в сокрытии документов, указывающих на вину Джо Байдена. Если это подтвердится, последствия непредсказуемы.

Обмен обвинениями

Нынешняя кампания — часть большой и долгой войны компроматов.
© AP Photo / Carolyn KasterАвтомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр
Автомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Автомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр
В январе стало известно: Байден в нарушение предписаний вывез к себе домой государственные бумаги, в том числе секретные, с которыми работал, когда был сенатором и вице-президентом.
Однако дело не получило развития, ожидаемого политическими оппонентами главы государства, республиканцами.
Белый дом перехватил повестку благодаря громким судебным разбирательствам с Дональдом Трампом. Экс-президента обвинили в фальсификации документов и незаконной выплате огромной суммы порноактрисе — за то, чтобы та молчала об интимной связи с ним.
В марте республиканцы переключились на еще одну давнюю историю. Обнаружили некие финансовые отчеты за 2015-2017-й, по которым действующий президент и его семья получили более миллиона долларов от компании State Energy HK Limited.
Причем речь шла о китайской фирме (хотя обслуживает она Гонконг, обладающий в КНР специальным административным статусом). Для Вашингтона же Пекин — главный конкурент, а иногда — противник.

От пяти до десяти миллионов

Белый дом обвинения отверг, но "слоны" не успокоились. В мае председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса Джеймс Комер сообщил о расследовании всех предполагаемых теневых сделок семьи президента. "Он продолжает лгать американскому народу. Байдены получили миллионы долларов из Китая", — подчеркнул республиканец.
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Взятку от некоего иностранца (гражданство не уточняется) прореспубликанский ресурс Fox News оценил в пять миллионов долларов.
Согласно отчету комитета Комера, члены семьи президента и их бизнес-партнеры учредили два десятка сомнительных компаний. Через них поступали деньги из Китая и Румынии. Всего за период вице-президентства Байдена (2009-2017-й) — более десяти миллионов долларов.

Заслуживающий доверия источник

Комер и председатель сенатского юридического комитета Чак Грассли ссылаются на анонимного осведомителя. По его словам, ФБР располагает документом — формой FD-1023 от 30 июня 2020-го с подробной информацией о вовлеченности Байдена в коррупционную схему.
Источник Fox News подчеркнул, что осведомителя "постоянно проверяли" и признали "в высшей степени заслуживающим доверия". Форма FD-1023 используется агентами бюро для записи конфиденциальных сообщений. Ее существование в байденовском деле официально признано.
"Директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил наличие формы FD-1023, в которой утверждалось, что вице-президент Байден участвовал в преступной схеме взяточничества с иностранным гражданином", — указал Комер.
© AP Photo / Carolyn KasterГлава ФБР Кристофер Рэй
Глава ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в палате представителей США. 7 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Глава ФБР Кристофер Рэй
"Мы знаем, что у ФБР есть очень серьезные обвинения. Неясно, что они с этим сделали. Расследовали версии или замели их под ковер?" — задался вопросом Грассли.
Обоих конгрессменов федералы пригласили ознакомиться с формой в штаб-квартире бюро. Но те хотят большего — передачи оригинала документа в комитет по надзору.

Консолидация республиканцев

Комер обратился к ФБР с соответствующим требованием. Там отказали, сославшись на секретность источников и методов получения информации.
Председатель комитета пригрозил обвинить Рэя в неуважении к конгрессу. Такого не случалось уже сорок лет.
Кризиса все же удалось избежать. Восьмого июня комитет назначил заседание по оценке действий Рэя. По всем признакам его готовы были осудить. В ФБР, очевидно, понимали это и согласились предоставить комитету Комера имеющуюся по Байдену документацию, включая конфиденциальную форму FD-1023.
Вероятно, сыграло роль и то, что Рэй — республиканец. Бюро он возглавил еще при Трампе и, видимо, сам не хочет препятствовать расследованию возможных правонарушений Байдена.
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения
ФБР, впрочем, предупредило: предоставляемые документы не служат основанием для предъявления обвинений президенту.

Цели и перспективы

Комер заверил, что данные из бюро тщательно изучат. Но сроков не назвал.
Если надзорная группа сумеет доказать палате представителей и сената вину главы государства, это откроет путь для голосования об импичменте.
Байден, отвечая на вопрос о коррупционных схемах, заявил, что "это чепуха". "Я честен", — сказал он, добавив, что не давил на правоохранительные органы ни в случае с расследованиями против себя, ни в делах соперника, Трампа.
Рейтинг у хозяина Белого дома невысокий. Сторонников на пять-семь процентов меньше, чем тех, кто не одобряет его деятельность.
Пока по соцопросам непонятно, насколько подозрения в коррупции влияют на общественное мнение. Респондентов в основном беспокоит возраст и состояние здоровья президента. Особенно на фоне новых инцидентов вроде падения в Академии ВВС (встать самостоятельно Байден не смог) и неудачного выхода из вертолета (когда он ударился головой).
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии ВВС в штате Колорадо
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии американских ВВС в штате Колорадо - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время торжественной церемонии выпуска курсантов Академии ВВС в штате Колорадо
В этих условиях конгрессменам необязательно доводить дело до импичмента. До новых выборов чуть больше года, скамейки запасных у демократов нет, поэтому республиканцам достаточно просто подогревать скандалы, которые дискредитируют президента и открывают дорогу его конкурентам от "слонов".
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампКристофер РэйФедеральное бюро расследований США
 
 
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