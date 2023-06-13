https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях
Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях
В Белгородской и Курской областях традиционно стоят Вооруженные силы РФ, в случае угрозы они должны выполнять свой долг и защищать родину, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:53
2023-06-13T17:53
2023-06-13T17:53
владимир путин
курская область
белгородская область
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Белгородской и Курской областях традиционно стоят Вооруженные силы РФ, в случае угрозы они должны выполнять свой долг и защищать родину, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о солдатах-"срочниках". Путин ранее заявил, что солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет. "В Белгородской области, Курской, на тех территориях, где Вооруженные силы традиционно стоят, обеспечивают безопасность, конечно, они (срочники - ред.) там присутствуют, и значит они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
https://ria.ru/20230613/rotatsiya-1877859827.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, курская область, белгородская область
Владимир Путин, Курская область, Белгородская область
Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях
Путин: срочники, находящиеся в Белгородской и Курской областях, должны выполнять свой долг