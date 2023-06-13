https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html

Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях

Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 13.06.2023

Путин высказался о срочниках, находящихся в Белгородской и Курской областях

В Белгородской и Курской областях традиционно стоят Вооруженные силы РФ, в случае угрозы они должны выполнять свой долг и защищать родину, заявил президент РФ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:53

2023-06-13T17:53

2023-06-13T17:53

владимир путин

курская область

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877859328_0:64:3110:1814_1920x0_80_0_0_9239b34b4a8f9596fb1f0da6be13a505.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В Белгородской и Курской областях традиционно стоят Вооруженные силы РФ, в случае угрозы они должны выполнять свой долг и защищать родину, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о солдатах-"срочниках". Путин ранее заявил, что солдат-"срочников" в зону СВО не планируют направлять, необходимости в этом нет. "В Белгородской области, Курской, на тех территориях, где Вооруженные силы традиционно стоят, обеспечивают безопасность, конечно, они (срочники - ред.) там присутствуют, и значит они в случае угрозы должны выполнять свой священный долг перед Родиной и защищать Отечество", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.

https://ria.ru/20230613/rotatsiya-1877859827.html

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, курская область, белгородская область