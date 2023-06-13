https://ria.ru/20230613/spetssluzhby-1877852484.html

России надо расширять деятельность спецслужб, заявил Путин

России надо расширять деятельность спецслужб, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

России надо расширять деятельность спецслужб, заявил Путин

России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:13

2023-06-13T17:13

2023-06-13T17:55

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, заявил президент РФ Владимир Путин."У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работы правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. … Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной, которая погибла: "Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и все".

https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность