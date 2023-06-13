https://ria.ru/20230613/spetssluzhby-1877852484.html
России надо расширять деятельность спецслужб, заявил Путин
России надо расширять деятельность спецслужб, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
России надо расширять деятельность спецслужб, заявил Путин
России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:13
2023-06-13T17:13
2023-06-13T17:55
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, заявил президент РФ Владимир Путин."У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работы правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. … Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной, которая погибла: "Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и все".
https://ria.ru/20230613/putin-1877862885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
России надо расширять деятельность спецслужб, заявил Путин
Путин призвал расширять деятельность российских спецслужб
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. России необходимо расширять деятельность правоохранительных и специальных служб, борьба с украинской агентурой – решаемая задача, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У них очень жесткий контрразведывательный режим. Военное положение. Но я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать работы правоохранительных и специальных служб. Мне представляется, стоящие в этом плане задачи, они решаемы. … Вы же сами анализируете это, видите, что происходило. Кто-то что-то принес, машину не посмотрели, досмотра нет никакого", - ответил президент на вопрос журналиста о том, как в Кремле предполагают борьбу с украинскими контрагентами.
Как подтверждение террористического характера киевского режима президент вспомнил трагедию, произошедшую с Дарьей Дугиной
, которая погибла: "Трагедия огромная. Что, она боец что ли? С оружием в руках воевала? Она просто интеллектуал. Высказывала свою точку зрения, позицию. К сожалению, никто не думал об обеспечении безопасности. Просто подложили взрывное устройство под днище и все".
Участники спецоперации добровольно встают на защиту отечества, заявил Путин