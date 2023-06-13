https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877913452.html

Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам

Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам - РИА Новости, 13.06.2023

Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам

Российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T22:36

2023-06-13T22:36

2023-06-13T22:36

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

запорожская область

россия

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины