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Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:36 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877913452.html
Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам
Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам - РИА Новости, 13.06.2023
Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам
Российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:36
2023-06-13T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам

Рогов: российская ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Пологам Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 ПВО ЮВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале.
«
"Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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