https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877913452.html
Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам
Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам - РИА Новости, 13.06.2023
Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам
Российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T22:36
2023-06-13T22:36
2023-06-13T22:36
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Российская система ПВО отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. "Боевики ВСУ совершили попытку обстрела города Пологи. Успешно отработала система ПВО ВС РФ. Ракеты сбиты", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Система ПВО России отразила попытку ракетного удара по Пологам
Рогов: российская ПВО отразила попытку ракетного удара ВСУ по Пологам Запорожской области