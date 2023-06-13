https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877903066.html
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных - РИА Новости, 13.06.2023
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных
Российские бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе контратаки на южнодонецком направлении уничтожили 19 украинских военных,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:45
2023-06-13T20:45
2023-06-13T20:45
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Российские бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе контратаки на южнодонецком направлении уничтожили 19 украинских военных, которых командование бросило в лобовой штурм, рассказал РИА Новости источник в названном соединении. "На отбитых позициях, возвращенные ОБТФ "Каскад", обнаружили более 19 тел, которых уничтожила наша артиллерия. Командование ВСУ не жалеет своих бойцов и посылает их просто на убой. На предложение забрать тела украинское командование не реагирует никак", - рассказал собеседник агентства. Общие потери противника за сутки на южнодонецком направлении, по данным Минобороны РФ, составили до 275 военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных
Российские бойцы ОБТФ Каскад уничтожили 19 украинских военных, шедших в лобовую атаку