https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877903066.html

Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных

Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных - РИА Новости, 13.06.2023

Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных

Российские бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе контратаки на южнодонецком направлении уничтожили 19 украинских военных,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:45

2023-06-13T20:45

2023-06-13T20:45

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Российские бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе контратаки на южнодонецком направлении уничтожили 19 украинских военных, которых командование бросило в лобовой штурм, рассказал РИА Новости источник в названном соединении. "На отбитых позициях, возвращенные ОБТФ "Каскад", обнаружили более 19 тел, которых уничтожила наша артиллерия. Командование ВСУ не жалеет своих бойцов и посылает их просто на убой. На предложение забрать тела украинское командование не реагирует никак", - рассказал собеседник агентства. Общие потери противника за сутки на южнодонецком направлении, по данным Минобороны РФ, составили до 275 военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".

https://ria.ru/20230511/nagrady-1871149670.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)