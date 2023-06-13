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Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:45 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877903066.html
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных - РИА Новости, 13.06.2023
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных
Российские бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе контратаки на южнодонецком направлении уничтожили 19 украинских военных,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:45
2023-06-13T20:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Российские бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе контратаки на южнодонецком направлении уничтожили 19 украинских военных, которых командование бросило в лобовой штурм, рассказал РИА Новости источник в названном соединении. "На отбитых позициях, возвращенные ОБТФ "Каскад", обнаружили более 19 тел, которых уничтожила наша артиллерия. Командование ВСУ не жалеет своих бойцов и посылает их просто на убой. На предложение забрать тела украинское командование не реагирует никак", - рассказал собеседник агентства. Общие потери противника за сутки на южнодонецком направлении, по данным Минобороны РФ, составили до 275 военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".
https://ria.ru/20230511/nagrady-1871149670.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Каскада" в ходе контратаки уничтожили 19 украинских военных

Российские бойцы ОБТФ Каскад уничтожили 19 украинских военных, шедших в лобовую атаку

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСитуация в зоне спецоперации
Ситуация в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Российские бойцы оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) "Каскад" в ходе контратаки на южнодонецком направлении уничтожили 19 украинских военных, которых командование бросило в лобовой штурм, рассказал РИА Новости источник в названном соединении.
«
"На отбитых позициях, возвращенные ОБТФ "Каскад", обнаружили более 19 тел, которых уничтожила наша артиллерия. Командование ВСУ не жалеет своих бойцов и посылает их просто на убой. На предложение забрать тела украинское командование не реагирует никак", - рассказал собеседник агентства.
Общие потери противника за сутки на южнодонецком направлении, по данным Минобороны РФ, составили до 275 военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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