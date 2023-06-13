https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877872283.html

Путин ответил на вопрос о переходе Западом красных линий

Путин ответил на вопрос о переходе Западом красных линий - РИА Новости, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о переходе Западом красных линий

Проведение спецоперации - это ответ на переход российских красных линий, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:12

2023-06-13T18:12

2023-06-13T18:23

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проведение спецоперации - это ответ на переход российских красных линий, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник."Послушайте, а само проведение специальной военной операции - это разве не ответ на преодоление этих линий? Это самое главное. Мы много раз говорили: не надо этого делать, не надо этого делать, давайте будем делать так, мы готовы к переговорам. В конечном итоге они нас подвигли к тому, чтобы войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом", - сказал он на встрече с военными корреспондентами.Путин подчеркнул, что "это они агрессоры"."Они начали эту войну. А мы пытаемся ее прекратить. Но вынуждены делать это с помощью вооруженных сил. Ну разве это не ответ на преодоление каких-то красных линий?" - сказал глава государства.Также Путин заявил, что удары по всей энергосистеме Украины, уничтожение штаб-квартиры Главного управления минобороны Украины - это также ответ на переход "красных линий"."Удары по всей энергосистеме Украины. Это разве не ответ на преодоление "красных линий"? А фактическое уничтожение штаб-квартиры Главного управления разведки Вооруженных сил Украины в Киеве. Разве это не ответ? Ответ", - сказал Путин на встрече с военными журналистами.

https://ria.ru/20230422/postavki-1867121778.html

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владимир путин