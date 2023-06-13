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В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877803076.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка Вооруженных сил РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:22
2023-06-13T14:22
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. Отмечается, что на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе Невского и Белогоровки в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. "За сутки потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
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россия, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных и технику

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 Нона-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая работа самоходной артиллерийско-миномётной установке 2С9 "Нона-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
Отмечается, что на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе Невского и Белогоровки в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества.
"За сутки потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
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