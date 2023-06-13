https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877803076.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка Вооруженных сил РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:22

2023-06-13T14:22

2023-06-13T14:22

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. Отмечается, что на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе Невского и Белогоровки в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. "За сутки потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230613/udar-1877801671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, безопасность