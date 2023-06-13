https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877803076.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка Вооруженных сил РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили во вторник в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:22
2023-06-13T14:22
2023-06-13T14:22
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_5337801d1ac2a2726d24dd97e8836ea7.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и 9 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. Отмечается, что на краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районе Невского и Белогоровки в ЛНР, а также в районе Серебрянского лесничества. "За сутки потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20230613/udar-1877801671.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875288780_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a9dcf0bc45dc8a39c8e99bc5c5f6e95f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
В Минобороны оценили потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных и технику